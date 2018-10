Firmensitz in Heidelberg. Foto: SNP

Heidelberg. (kla) Lichtblick bei Schneider-Neureither & Partner (SNP): In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres steigerte die IT-Beratungsfirma ihren Umsatz um knapp 22 Prozent auf 98,8 Millionen Euro, wie das Heidelberger Unternehmen mit Sitz in Handschuhsheim am Dienstag mitteilte. Im dritten Quartal stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern auf 2,9 Millionen Euro - nach einem Verlust von 700.000 Euro im Vorjahreszeitraum.

"Die deutliche Ergebnisverbesserung belegt, dass sich die SNP-Gruppe auf einem guten und nachhaltigen Weg befindet", erklärte der Vorstandsvorsitzende Andreas Schneider-Neureither. Als Ursache führt SNP vor allem starke Zuwächse im Geschäft mit Software-Lizenzen an. Das börsennotierte Unternehmen hob die Prognose für das Gesamtjahr leicht an und erwartet nun ein weitgehend ausgeglichenes Ergebnis, nachdem es zuletzt von einem Verlust ausgegangen war.

An der Börse kamen die Zahlen gut an, die Aktie legte um gut fünf Prozent zu. Unter dem Strich steht für die ersten neun Monate dennoch ein Verlust vor Steuern und Zinsen in Höhe von 3,2 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum waren es 2,6 Millionen. Im Sommer erst hatte SNP die Prognose nach einem schwachen ersten Halbjahr gekappt.