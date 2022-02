Von Matthias Kros

Heidelberg. Im Vorfeld der Betriebsratswahlen bei ProMinent in Heidelberg, einem Hersteller von Dosieranlagen und Systemen für die Wasseraufbereitung, hat sich die Liste "Pro ProMinent" gebildet, die laut einem Aushang unter dem Motto "Gemeinsam für Veränderung!" antritt. "Jetzt ist die Zeit für Veränderung, denn es geht um jeden Einzelnen von uns!", heißt es dabei. Deshalb habe man die Initiative "Pro ProMinent" ins Leben gerufen. Unter anderem stehe man für "konstruktive Zusammenarbeit und Diskussion, respektvollen Umgang und langfristige Standortsicherung".

Die amtierenden Arbeitnehmervertreter sehen die Listengründung als Reaktion auf ein Schreiben von Geschäftsführer Andreas Dulger, in dem er die Beschäftigten kürzlich indirekt aufgerufen hatte, die jetzigen Mitglieder der Arbeitnehmervertretung abzuwählen und sich selbst zur Wahl zu stellen. Der Betriebsrat spiele eine wichtige Rolle, wenn es darum gehe, an den wichtigen Zukunftsthemen zu arbeiten, schrieb er in einem Aushang. "Wie viele von Ihnen sicher mitbekommen haben, gelingt dies mit dem aktuellen Betriebsrat zu häufig nicht", so Dulger, Bruder des Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger, der ebenfalls Geschäftsführer von ProMinent ist. Er werde immer wieder von Mitarbeitern angesprochen, "die mir ihre Unzufriedenheit mit dieser unsäglichen Situation übermitteln". Die Betriebsratswahl biete eine Chance, "etwas daran zu ändern", so Andreas Dulger.

Das Verhältnis von Geschäftsführung und Betriebsrat bei ProMinent gilt schon seit längerem als zerrüttet. Von Arbeitnehmerseite wurde die Gründung der neuen Liste "Pro ProMinent" deshalb am Donnerstag als weiteren Angriff auf den bestehenden Betriebsrat gewertet. Bislang seien bei den Betriebsratswahlen überhaupt keine Listen angetreten, sondern nur einzelne Personen, hieß es. Listen wären eher bei weit größeren Arbeitgebern als ProMinent üblich. Von einem "Traditionsbruch" war deshalb die Rede. Zudem seien in der neuen Liste Führungskräfte und Vertraute der Geschäftsführung vertreten, die den Kurs des Managements ohne Murren unterstützten, hieß es weiter. Man sehe die Gefahr, dass auf diese Weise unangenehme Entscheidungen wie eine mögliche Verlagerung von Produktion ins Ausland einfacher durchgesetzt werden könnten.

An dem Aufruf Dulgers hatte es viel Kritik gegeben, die IG Metall Heidelberg sprach sogar vom Überschreiten einer "roten Linie", da es sich um einen unerlaubten Aufruf an die Beschäftigten zur Gegenkandidatur und um Wahlbeeinflussung handele. Die Unternehmensleitung sprach dagegen vom Recht Dulgers auf freie Meinungsäußerung. Er habe sich in seiner Eigenschaft als Mehrheitsgesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit einem Schreiben an die Belegschaft des Heidelberger Standorts gewandt und sich unter anderem zur bevorstehenden Betriebsratswahl geäußert.