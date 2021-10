Von Matthias Kros

Mannheim. Thomas Kolb ist Rechtsanwalt in der Mannheimer Kanzlei Kolb, Blickhan + Partner. Er ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie spezialisiert auf Datenschutz und Datensicherheit. Die Kanzlei berät bei Cyberangriffen die Opfer und verhandelt mit Hackern genauso wie mit Datenschutz-Behörden. Zudem bildet sie gemeinsam mit Partnern eine Taskforce bei kritischen Sicherheitsvorfällen.

Herr Kolb, selbst ein technisch gewiefter Konzern wie Facebook war Anfang der Woche sieben Stunden offline und musste manuell neu gestartet werden. Sind unsere IT-Systeme fragiler als wir denken?

Es ist natürlich besorgniserregend, wenn sogar ein Player wie Facebook so lange offline gehen muss. Aber ich bin überzeugt, dass grundsätzlich jedes Unternehmen Probleme bekommen kann, insbesondere durch unerlaubte Zugriffe von außen. Wenn jemand ein Unternehmen hacken will, dann wird das auch möglich sein.

Thomas Kolb. Foto: zg

Facebook steht in den USA momentan unter hohem politischen Druck. Könnte Sabotage im Spiel gewesen sein?

Daran habe ich auch sofort gedacht. Facebook bestreitet das zwar, aber es erscheint mir durchaus möglich, dass der Konzern so etwas nicht öffentlich kommunizieren möchte.

Einen Hackerangriff erleben wir gerade auch in Heidelberg: Die SRH kämpft seit fast drei Wochen mit den Auswirkungen.

Natürlich kann ich zu dem Angriff bei SRH selbst nicht viel sagen, aber es scheint mir ein ganz typischer Fall zu sein.

Wie sieht denn ein typischer Fall aus?

In der Regel schleusen die Hacker eine Schadsoftware in die IT-Infrastruktur einer Firma, etwa dadurch, dass ein Mitarbeiter unbedacht einen E-Mail-Anhang öffnet. Dadurch werden die Systeme verschlüsselt und das Unternehmen wird handlungsunfähig. Parallel ziehen die Hacker oft große Datenmengen ab und fordern für die Herausgabe ein Lösegeld. Andernfalls – so drohen sie – werden sie die sensiblen Daten ins Darknet oder sogar ins Internet stellen. Und damit beginnt ein anderes Problem, das viele Firmen gar nicht auf dem Schirm haben.

Welches?

Wenn tatsächlich personenbezogene Daten abgeflossen sind, muss das Unternehmen in der Regel eine entsprechende Meldung bei den zuständigen Datenschutzbehörden machen. Und die fragen dann oftmals, warum vor allem ältere Daten, die in die Hände der Hacker gelangten, überhaupt noch existierten. Denn in vielen Unternehmen fehlt es an einem schlüssigen Löschkonzept. Und dann wird aus der Bedrohung durch die Hacker schnell ein Datenschutz-Szenario mit Bußgeldern, die weit höher sind als die Lösegeld-Forderungen. Und das Unternehmen, das eigentlich genug damit zu tun hat, den Betrieb wiederherzustellen, bekommt noch eine Baustelle.

Was sollte ein betroffenes Unternehmen tun?

Auf jeden Fall kompetente Hilfe in Anspruch nehmen, wie eine Cyber-Security und IT-Forensik-Firma. Auch spezialisierte Anwaltskanzleien sollten helfen, die Sache beherrschbar zu halten.

Wie groß ist die Chance, dass die Hacker gefasst werden?

Die ist meines Erachtens praktisch gleich null, ich habe es jedenfalls noch nicht erlebt. Die Hacker arbeiten meist hochprofessionell und haben alles minutiös durchgeplant. Lösegeld-Überweisungen erfolgen in Kryptowährungen wie Bitcoin und sind dann nicht mehr nachvollziehbar. Gegen Hackerangriffe muss man deshalb präventiv vorgehen.

Was raten Sie?

Vor allem drei Dinge: Erstens eine Cyber-Versicherung abzuschließen, denn die übernimmt viel, auch die Aufarbeitungskosten des Angriffs. Zweitens sollte tunlichst darauf geachtet werden, alle Updates der genutzten Software ohne Zeitverzug durchzuführen. Und schließlich ist ein gutes Datenschutz-Management wichtig. Hierfür braucht es ausreichend finanzielle Mittel und ein stimmiges Löschkonzept für alte Daten. Vor allem, wenn Unternehmen mit vielen Endkunden zu tun haben.

Viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiter während der Corona-Pandemie ins Homeoffice geschickt. Hat das Cyberangriffe begünstigt?

Ja, auf jeden Fall. In vielen Unternehmen ging das Knall auf Fall, es wurden viel zu wenige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Manche Mitarbeiter haben sich von daheim sogar mit dem privaten Laptop ins Firmennetzwerk eingewählt. Wir empfehlen deshalb jeder Firma, eine Vereinbarung mit den Mitarbeitern zu treffen, was im Homeoffice beachtet werden muss.

Und wächst die Gefahr, wenn die Unternehmen nicht mehr auf eigenen Rechnern, sondern in der Cloud arbeiten?

Grundsätzlich nicht, die Cloud kann sogar sehr viel sicherer sein, wenn sie von Spezialisten betrieben wird. Unternehmen sollten aber darauf achten, dass die Daten in Europa gespeichert werden und nicht etwa in den USA. Sonst gibt es schnell Probleme mit dem Datenschutz.

Wonach suchen Hacker ihre Opfer aus?

Natürlich schauen sie, wie fragil die Infrastruktur ist und ob das Unternehmen seine Hausaufgaben wie etwa die notwendigen Updates gemacht hat.

Sind auch Privatleute bedroht?

Das gibt es immer wieder, bekanntes Beispiel ist das Phishing, bei dem Passwörter gestohlen werden sollen. Auch Identitätsdiebstähle kommen immer wieder vor. Der beste Schutz ist Vorsicht, vor allem beim Öffnen von E-Mail-Anhängen. Und natürlich sollten auch Privatleute zeitnah Updates durchführen.