Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Münchener TV-Sendergruppe ProSiebenSat.1 will sich künftig wieder stärker auf ihr Kerngeschäft – also Unterhaltung und Fernsehen – konzentrieren und sich von anderen Aktivitäten im Internetbereich trennen. "Was aufs Kerngeschäft einzahlt, behalten wir. Der Rest kommt ins Schaufenster oder wird auch mal geschlossen", sagte Vorstandschef Rainer Beaujean dem "Handelsblatt”. Gemeint sind Teile der Nucom-Gruppe, in der ProSiebenSat.1 eine Reihe von digitalen Jungunternehmen bündelt. "Wir werden uns von einzelnen Beteiligungen trennen, die wir mit unseren Kompetenzen nicht weiterentwickeln können", kündigte Beaujean, der erst seit März den Chefposten innehat, an.

Zu Nucom, größter Werbekunde der Sendergruppe, gehört seit 2015 auch das Heidelberger Internet-Portal Verivox. Das Unternehmen vergleicht unter anderem Tarife für Energie, Versicherungen und Telefon und vermittelt entsprechende Verträge. Ob Verivox nach der Rückbesinnung von ProSiebenSat.1 auf das Kerngeschäft noch eine Zukunft bei der Sendergruppe hat, ist offen.

Ein klares Bekenntnis zu den Heidelbergern vermied eine Nucom-Sprecherin am Montag auf Anfrage. "Wir schauen uns alle Beteiligungen genau an, ob wir sie mit unserer Expertise und dem Werbepotenzial unserer Plattformen noch weiter in ihrer Entwicklung unterstützen können", sagte sie. Eine Verivox-Sprecherin in Heidelberg wollte nicht zu den Aussagen des Sender-Chefs Stellung beziehen.

Wichtigste Synergie zwischen ProSieben.Sat.1 und Nucom ist die Werbezeit bei der Sendergruppe, mit deren Hilfe die jungen Unternehmen ihre Bekanntheit erhöhen und Kunden gewinnen können. Hier sei bei Verivox durchaus noch Luft nach oben, was für einen längeren Verbleib bei dem TV-Sender spräche, war am Montag zu hören.

Wie eine Trennung von Beteiligungen aussehen könnte, hat Beaujean bereits Anfang September erklärt. So soll das Geschäft mit der Online-Partnervermittlung 2022 an die Börse gebracht werden. Dazu zählen die Plattformen Parship und ElitePartner, die bislang Teil der Nucom waren. Seit dem Einstieg des Finanzinvestors General Atlantic bei Nucom im Jahr 2018 wird zudem über eine komplette Abspaltung der Internet-Sparte spekuliert.

Verivox wurde 1998 in Heidelberg gegründet und ist mittlerweile eines der bekanntesten Unternehmen der Stadt. Mit etwa 280 Mitarbeitern kommt das Vergleichsportal auf einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro. Über die künftige Ausrichtung des Vergleichsportals gab es zuletzt offenbar unterschiedliche Ansichten zwischen dem Eigentümer und dem lokalen Management. Jedenfalls musste Jörn Taubert Anfang September nach nur anderthalb Jahren den Chefposten in Heidelberg räumen. Nachfolger ist der Nucom-Manager Daniel Puschmann. Angeblich gab es unterschiedliche Vorstellungen über die richtige Strategie. Taubert habe Geld investieren wollen, um den Marktführer Check24 anzugreifen. Nucom soll dagegen eher gebremst haben.