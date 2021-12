Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Bundesministerien für Gesundheit und Forschung fördern zunächst vier Unternehmen, die in fortgeschrittenem Stadium an der Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 arbeiten, mit insgesamt bis zu 97,5 Millionen Euro. Ein entsprechender Förderbescheid sei inzwischen auch an das Heidelberger Biotechnologie-Unternehmen Apogenix gegangen, bestätigte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag auf RNZ-Anfrage. Die genaue Verteilung der Gelder nannte er nicht. Weitere zwei Vorhaben, die eigentlich auch für eine finanzielle Unterstützung vorgesehen waren, würden derzeit noch hinsichtlich notwendiger Auflagen eingehend geprüft.

Insgesamt hatten sich 13 Unternehmen um die Förderung beworben. Dass Apogenix wohl zu den Begünstigten zählen würde, hatten die Ministerien bereits Anfang September mitgeteilt. Seither warten die Heidelberger auf ihren Förderbescheid. Eine Apogenix-Sprecherin wollte am Donnerstag lediglich bestätigen, dass dieses Schreiben am Tag zuvor tatsächlich eingegangen sei. Auf Details werde man erst zu einem späteren Zeitpunkt eingehen. Apogenix gehört zu den Beteiligungen der Dievini Hopp Biotech Holding und damit mehrheitlich dem SAP-Mitgründer Dietmar Hopp.

Beim Thema Corona-Pandemie ist aktuell vor allem von Schutz-Impfungen die Rede. Dabei werden auch Medikamente nötig sein, nämlich dann, wenn die Infektion bereits erfolgt ist. Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn schloss am Donnerstag deshalb beispielsweise mit dem US-Pharmakonzern Merck einen Liefervertrag für das noch nicht zugelassene Covid-Medikament Molnupiravir. Experten sind aber einig, dass es nicht "das eine Medikament gegen Covid-19" geben wird, sondern die Patienten vielmehr je nach Stadium und Entwicklung verschiedene Therapien benötigen.

Die nun geförderten Unternehmen verfolgen ganz unterschiedliche Ansätze bei ihrer Medikamenten-Entwicklung. Apogenix’ Waffe im Kampf gegen Corona heißt beispielsweise "Asunercept" und ist eigentlich zur Behandlung von Krebspatienten gedacht. Bereits seit 2006 forschen die Heidelberger an diesem Medikament, das auf den Schutz und eine Aktivierung des körpereigenen Immunsystems zielt. Die Hoffnung ist nun, dass das auch bei Viren wie Corona funktioniert.

Dabei sei Apogenix schon vergleichsweise weit fortgeschritten, hatte Thomas Höger, Mitgründer und Vorstandschef der Firma, im September gesagt: Die sogenannte klinische Phase II, in der Asunercept zum ersten Mal bei betroffenen Covid-19-Patienten überprüft wurde, habe jedenfalls "vielversprechende Ergebnisse" geliefert, die man bereits mit dem zuständigen Paul-Ehrlich-Institut diskutiert habe. Eine Zulassung hatte Höger aber frühestens für das Jahr 2024 in Aussicht gestellt. Ein solch langer Weg ist bei der Medikamentenentwicklung üblich, meist geht es nicht um Monate, sondern um Jahre.

Apogenix ist eine Ausgründung aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, das neben den vier Gründern noch immer zu den Eigentümern zählt. 2005 stieg Dietmar Hopp über seine Holding Dievini ein. "Das Corona-Virus wird uns vermutlich nicht mehr verlassen. Von daher ist es wichtig, sowohl Impfstoffe aktuell zu halten als auch Therapien für die vielen Teilaspekte von Covid zu entwickeln", sagte Friedrich von Bohlen, einer der Dievini-Geschäftsführer am Donnerstag auf RNZ-Anfrage. Apogenix habe überzeugend in der Klinik zeigen können, dass Asunercept vor den schweren Lungenerkrankungen schützen kann, die die häufigste Ursache für intensivmedizinische Betreuung seien. "Daher freuen wir uns, dass Asunercept für diese Förderung gewählt wurde und hoffen, dass Asunercept nach weiteren klinischen Prüfungen bald allen Covid-Patienten helfen kann".