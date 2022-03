Heidelberg. (mk) Der digitale Versicherer Getsafe aus Heidelberg drängt verstärkt ins Ausland. Im März dieses Jahres habe man die Ausweitung der eigenen Geschäftstätigkeit auf die Märkte in Frankreich, Italien und Österreich bei der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) angemeldet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Heidelberg mit. "Dank unserer Plattform sind wir in der Lage, binnen weniger Monate in einen neuen Markt einzutreten", sagte Gründer und CEO Christian Wiens. Derzeit beschäftigt Getsafe 170 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Heidelberg sowie zwei Niederlassungen in London und Berlin.

Das 2017 gegründete Unternehmen hat eine Versicherungs-App entwickelt, mit der die Nutzer mit wenigen Klicks und in Echtzeit Schäden melden, Versicherungen abschließen oder Fragen klären können. Erst im Oktober 2021 hatte das Unternehmen von der BaFin die Lizenz für eine eigene Schaden- und Unfallversicherung erhalten.

Inzwischen sei die Kundenbasis auf über 300.000 angewachsen, teilte das Unternehmen weiter mit. Damit sei man der "führende Neoversicherer Europas". Der Trend zu digitalen Versicherungslösungen habe sich auch 2021 durch die Pandemie verstärkt, so Wiens: "Letztes Jahr war ein Wendepunkt. Wir haben die Robustheit des Geschäftsmodells bewiesen und wachsen im In- und Ausland schneller als erwartet", sagte der Unternehmensgründer. "2022 werden wir diesen Wachstumspfad nochmals beschleunigen."