Heidelberg. (dbe) "HeidelbergCement" will sich bei Unternehmenszukäufen zurückhalten und mehr für die Aktionäre tun. Wie der Dax-Konzern gestern mitteilte, soll in dem Dreijahreszeitraum bis 2020 der Kapitalzufluss des Unternehmens auf rund sechs Milliarden Euro erhöht werden. In den vergangenen drei Jahren lag dieser Wert bei zusammen rund 3,6 Milliarden Euro. Der gestiegene Zufluss soll unter anderem den Aktionären in Form einer höheren Dividende zustehen, zudem seien auch Aktienrückkäufe möglich. Das Ziel bei der Dividende sei eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent.

Im italienischen Bergamo, wo sich die Konzernzentrale der neu zugekauften Tochter Italcementi befindet, präsentierte der Baustoffkonzern gestern seine "Vision 2020". Im Mittelpunkt soll in Zukunft auch der Schuldenabbau stehen. Die Verbindlichkeiten, die nach der Übernahme der Italiener gestiegen war, soll auf unter sieben Milliarden Euro gesenkt werden, sodass die Firma ein ordentliches Rating erhält und die Finanzierungskosten am Kapitalmarkt sinken. Bei Neuzukäufen setzt sich Heidelberg Cement bis 2020 eine Grenze von maximal eine Milliarde Euro. Zudem sollen Aktivitäten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, eine zu hohe Komplexität oder ein zu hohes Risiko aufweisen, verkauft werden.

"Unser erfolgreiches Geschäftsmodell basiert auf einer einfachen, auf drei Kerngeschäftsbereiche fokussierten Struktur sowie einer dezentralen, schlanken Organisation mit starken lokalen Teams", sagte Cement-Chef Bernd Scheifele laut Mitteilung. Die Vorreiterrolle in Sachen Effizienz will der Konzern ausbauen: In den kommenden Jahren sollen digitale Plattformen eingeführt werden, um in den Bereichen Produktion, Instandhaltung, Logistik und Einkauf rund 200 Millionen Euro einzusparen. Zudem soll das Unternehmen von einer guten Marktentwicklung in Süd- und Osteuropa sowie in einigen Schwellenländern profitieren.