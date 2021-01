Rund 80 Mitarbeiter werden Fibro und FLT in Haßmersheim verlassen müssen. Foto: schat

Von Barbara Klauß

Heilbronn/Haßmersheim. Der Plan für den Stellenabbau bei der Läpple Gruppe steht: Bei den Verhandlungen mit Betriebsrat und IG Metall für einen Interessenausgleich sei ein gutes Ergebnis erzielt worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Heilbronn am Dienstag mit. Ziel sei es gewesen, den geplanten Abbau von bis zu 300 der insgesamt rund 2700 Stellen sozialverträglich zu gestalten und für die vier deutschen Läpple Standorte ein einheitliches Freiwilligenprogramm festzulegen – also auch für den Standort in Haßmersheim mit Fibro (derzeit rund 350 Mitarbeitern) und Fibro Läpple Technology (FLT) mit rund 220 Mitarbeitern.

"Wir sind zufrieden mit dem erzielten Verhandlungsergebnis und haben eine hohe Einigungsfähigkeit gezeigt", erklärte Klemens Schmiederer, Vorstandssprecher der Läpple AG, laut Mitteilung. "Die eingeleiteten Strukturmaßnahmen unterstützen uns dabei, unsere Unternehmen wieder auf ein branchenübliches Ergebnis-Niveau zurückzuführen."

Auch die Arbeitnehmerseite zeigte sich zufrieden. "Die geplanten Strukturmaßnahmen, mit denen wir als Arbeitnehmervertretung konfrontiert wurden und uns auseinandersetzen mussten, waren sehr unerfreulich", sagte die Konzernbetriebsratsvorsitzende Andrea Loosmann. Es sei mit dem erzielten Verhandlungsergebnis jedoch gelungen, die Maßnahmen für die Kolleginnen und Kollegen abzumildern. "Ziel ist ein sozialverträglicher Personalabbau", so Loosmann.

Mirko Geiger, erster Bevollmächtigter der IG Metall Heidelberg, zeigte sich zuversichtlich, dass das gelingen kann. Teil der Einigung ist seinen Angaben nach ein freiwilliger vorzeitiger Altersausstieg für Mitarbeiter ab 58 Jahren – mit finanzieller Kompensation und der Möglichkeit zum Übergang in eine Transfergesellschaft. Zudem soll Mitarbeitern eine Versetzung innerhalb der Gruppe angeboten werden. Die Gewerkschaft gehe davon aus, dass so genug Beschäftigte freiwillig ausscheiden "und es nicht zu betriebsbedingten Kündigungen kommt", so Geiger.

Auch das Unternehmen erwartet einer Sprecherin zufolge, dass das "gute Freiwilligenprogramm" auf "regen Zuspruch in der Belegschaft" treffen werde. Zudem sehe die Vereinbarung einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis Ende September dieses Jahres vor. Umgesetzt sein sollen die Maßnahmen bis Ende dieses Jahres.

Laut Gewerkschaft müssen bei Fibro in Haßmersheim rund 50 Leute gehen, bei FLT am Standort rund 30. In Weinsberg, wo Läpple die Schließung des Produktbereiches "Stempelfertigung" bis Ende 2021 angekündigt hat, werden rund 90 Stellen gestrichen. Läpple machte keine Angaben zu den einzelnen Standorten.

In Haßmersheim sei es gelungen, die industriellen Strukturen zu erhalten und die Verlagerung von Produktion nach Italien zu verhindern, so Geiger. "Wir konnten den industriellen Kahlschlag an der Stelle verhindern." Das nähre die Hoffnung, dass man dort nach der Krise wieder aufbauen könne.

Die Läpple Gruppe hatte im Oktober angekündigt, bis zu 300 Stellen in der gesamten Gruppe abbauen zu wollen. Der Autozulieferer begründete das mit strukturellen Marktveränderungen sowie mit Auswirkungen der Corona-Pandemie.