Von Barbara Klauß

Heidelberg. Um Haldex in Heidelberg gibt es erneut Streit: Die Gewerkschaft IG Metall Heidelberg erhebt in einem Text auf ihrer Website Vorwürfe gegen den schwedischen Nutzfahrzeugzulieferer, der im vergangenen Jahr sein Werk im Heidelberger Stadtteil Wieblingen stillgelegt hatte. Rund 80 Mitarbeiter verloren dadurch ihren Job. Das Unternehmen widerspricht auf Anfrage und nennt die Vorwürfe "völlig unsinnig".

Im Wesentlichen geht es in diesem Streit um die "unverfallbare Anwartschaft auf Betriebsrente" – das bedeutet, dass die Ansprüche der Beschäftigten erhalten bleiben, auch wenn sie etwa den Arbeitgeber wechseln. Doch scheine die unmittelbare Versorgungszusage in Schreiben an die ehemaligen Beschäftigten "durch verwirrende Formulierungen und falsche Behauptungen künftig in Frage gestellt", heißt es bei der IG Metall. "Manche Renten-Anwartschaften sind wohl auch zu niedrig gerechnet, weil entgegen der Versorgungsordnungs- und gesetzlichen Bestimmungen offenbar nicht bei allen Betroffenen sämtliche Betriebszugehörigkeits-Jahre anerkannt wurden." Die DGB-Rechtsschutz-Vertretung habe daher in einem Schreiben an Haldex eine Berichtigung verlangt.

Dieser Darstellung widerspricht Andreas Trutzel, der als Personalleiter mit Sitz in Heidelberg für die europäischen Standorte zuständig ist: Es habe in wenigen Ausnahmefällen Fehler bei der Berechnung gegeben, erklärt er. "Es gibt keine böse Absicht, den Leuten etwas vorzuenthalten." In einem Fall habe der DGB um Stellungnahme gebeten, diese Anfrage werde derzeit bearbeitet.

Wie die IG Metall berichtet, mehrten sich inzwischen "besorgte Anfragen von Rentnerinnen und Rentnern, was bei einem möglichen völligen Abzug von Haldex aus Deutschland" mit den Rechtsansprüchen auf die Betriebsrenten passiere. Rund 300 Ehemalige gibt es hier der Gewerkschaft zufolge.

Trutzel hingegen erklärt, die in Heidelberg verbliebenen Mitarbeiter seien gut an ihrem neuen Standort in Rohrbach angekommen. "Es läuft", sagt er.

Rund 100 Mitarbeiter hatten an dem traditionsreichen Standort in Wieblingen zuletzt Bremssysteme und Luftfederungen für Lastwagen montiert. Die Ankündigung, dass das Werk geschlossen, die Produktion nach Ungarn und die verbliebene Entwicklung nach England verlegt werden sollte, kam im Oktober 2019 überraschend. Die Firma Heidelberg Instruments kaufte das Produktionsgebäude. Vor einem Jahr wurde ein Sozialplan unterzeichnet, den Trutzel nun als "sehr großzügig" bezeichnet. "Da wurde niemand über den Tisch gezogen."

Die rund 80 von der Werksschließung betroffenen Mitarbeiter sollten eine Abfindung erhalten und für mindestens sechs Monate in einen Transfergesellschaft wechseln, in der es die Möglichkeit gibt, sich für einen neuen Job weiter zu bilden. Ein kleiner Teil hat die Transfergesellschaft inzwischen bereits verlassen. "Beim Großteil geht sie noch bis September beziehungsweise Dezember", heißt es bei der IG Metall.