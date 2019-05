Mannheim. (hab) "So etwas wie Fuchs gibt es nicht noch einmal". Klar, dass man für solch einen Satz Beifall erhält von den fast 1700 Aktionären, die zur Hauptversammlung des Schmierstoffanbieters in den Mannheimer Rosengarten gekommen sind. Der Vorstandsvorsitzende Stefan Fuchs bezog sich dabei auf die Frage einer Aktionärsvertreterin, wer denn Hauptkonkurrent von Fuchs Petrolub am Markt sei. Weil Fuchs Petrolub aber "sein Geschäft auf verschiedenste Anwendungsgebiete breit gestreut habe", wie der Vorstandschef am Dienstag in seiner Rede zum Geschäftsjahr 2018 betont hatte, konkurriert man in vielen Bereichen mit unterschiedlichsten Unternehmen. Das reicht von Großkonzernen wie Shell, Exxon oder Valvoline bis zum kleinen Schmierstoff-Spezialisten.

In der breiten Streuung der Geschäftstätigkeiten und in der weltweiten Aufstellung sieht man einen Vorteil bei schwankender Weltkonjunktur. "Natürlich können wir uns den Entwicklungen wie Brexit oder America first nicht völlig entziehen, aber wir verfügen über eine grundsolide Bilanz und eine hohe Eigenkapitalquote", machte er den Firmeninhabern Mut.

Die Geschäftszahlen für 2018, um die es in der Hauptversammlung primär ging, waren erfreulich. Gleichzeitig spricht es für die Ruhe und Gelassenheit der Fuchs-Aktionäre, dass sie auf der Hauptversammlung trotz nicht ganz so guter Zahlen für den Start ins Jahr 2019 kaum kritische Fragen stellten. Nur drei Wortmeldungen der Aktionärsvertreter gab es.

Ruhig gestellt werden die Aktionäre bei Fuchs mit der 17. Dividendenerhöhung in Folge. Je Vorzugsaktie gibt es 95 Cent, je Stammaktie 94 Cent. Damit wird das Unternehmen in den nächsten Tagen 131 Millionen Euro, was knapp der Hälfte des Unternehmensgewinns 2018 entspricht, an die Aktionäre auszahlen. "Unser Anspruch ist es, die Dividende möglichst zu steigern, aber mindestens im Folgejahr gleich zu halten", versprach Fuchs mit Blick auf die erwarteten rückläufigen Ertragszahlen für 2019.

Indem man mehr als die Hälfte des Gewinns im Unternehmen belasse, schaffe man sich finanziellen Spielraum für Investitionen und Unternehmenskäufe. "Wir halten nach potenziellen Akquisitionen Ausschau. Aber nur wenn diese wertschaffend sind und in unser strategisches Konzept passen", so Fuchs. Fuchs plant weiter mit einem Umsatzzuwachs in 2019.