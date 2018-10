Mannheim. (dbe) Die Probleme der deutschen Autobauer mit der neuen Abgasverordnung WLTP machen auch dem Mannheimer Schmierstoffspezialisten Fuchs Petrolub zu schaffen. Die rückläufigen Zulassungen sorgten dafür, dass das Unternehmen vergangene Woche den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr leicht senken musste. Fuchs Petrolub erwirtschaftet rund 30 Prozent des Umsatzes mit der Automobilindustrie. So enthalten die klassischen Verbrennungsmotoren vieler Neufahrzeuge die Öle der Mannheimer.

Allzu große Sorgen wegen der steigenden Zahl an Elektroautos macht sich Stefan Fuchs, Vorstands-Chef von Fuchs Petrolub, dennoch nicht. Zum einen glaubt er, dass es viele Bereiche geben wird, in denen reine E-Fahrzeuge wenig Sinn machen. Vielmehr würden sich häufig "Hybrid-Lösungen" durchsetzen, die neben einem Elektromotor einen regulären Antriebsstrang mit Verbrennungsmotor haben - und damit auch klassische Schmierstoffe etwa im Motor und im Getriebe. Noch sei zudem nicht geklärt, ob moderne Elektroautos ganz ohne Getriebe auskommen.

Zudem, so Fuchs, gebe es auch in einem Elektroauto jede Menge Teile, die geschmiert werden müssen. Insgesamt 30 verschiedene Schmierfette kämen in modernen Autos zum Einsatz. Klassisches Motoröl kommt bei einem Elektromotor nicht zum Einsatz, dafür aber zum Beispiel ein Kupfer-Korrosionsschutz, den die Mannheimer anbieten.

Durch die Größe des Konzerns und die lange Tradition verspricht sich der Vorstand sogar Vorteile in Sachen E-Mobilität: "Bei Elektroautos sind mehr Hightech-Fette gefragt", sagte Fuchs. Da sei die Konkurrenz kleiner als bei einfachen Schmierstoffen.

Einen "Befreiungsschlag" für den Mannheimer Standort konnte Vorstands-Chef Fuchs am Dienstag noch verkünden. Das Unternehmen hat in direkter Nachbarschaft der Zentrale zwei Grundstücke gekauft und damit dringende Platzprobleme gelöst. Auf den neuen Flächen soll für rund 50 Millionen Euro ein Hochregallager sowie ein neues Verwaltungsgebäude entstehen.

Mit Sorgen blickt Fuchs in Richtung Türkei. Zwar liefen die Geschäfte dort, allerdings komme durch den starken Währungsverfall weniger in der Zentrale in Mannheim an. Konjunkturell schwieriger sei die Lage in Saudi-Arabien. Da das Land weniger Einnahmen durch die Ölförderung zu verzeichnen habe, würden Subventionierungen gekürzt, die Steuern erhöht. Das mache das Geschäftsumfeld schwieriger.

Die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul macht Fuchs nach eigener Aussage betroffen, er sehe jedoch keinen Grund, sich aus dem Land zurückzuziehen. "Wir machen dort Geschäfte mit der breiten Bevölkerung und nur zu einem geringen Maße mit dem Staat", sagte der Vorstands-Chef.

In den ersten neun Monaten konnte Fuchs Petrolub den Gewinn nach Steuern dank des Verkaufs einer Beteiligung kräftig um elf Prozent auf 219 Millionen Euro steigern.