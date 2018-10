Von Harald Berlinghof

Mannheim. Es ist schon eine ganze Weile her, dass IHK-Geschäftsführer Axel Nitschke von Schatten sprechen musste, die über der regionalen Konjunktur liegen. Am Donnerstag war es soweit. Allerdings gibt es noch immer viel Licht, das die Herbstbefragung der IHK Rhein-Neckar sichtbar macht. Der Optimismus der Wirtschaft in der Region der IHK Rhein-Neckar hat zwar nachgelassen, aber die aktuelle Lage wird immer noch stabil als sehr gut eingeschätzt. Der zu verzeichnende Rückgang beim so genannten Konjunkturklima-Index betrifft nur die Erwartungen für die nächsten Monate.

Vor allem die Unternehmen der Dienstleistungsbranchen sind pessimistisch für die restlichen Monate des Jahres, der Handel blickt zweifelnd auf das kommende Weihnachtsgeschäft. Als tragende Stütze der regionalen Konjunktur erweist sich dagegen mit einem gegenläufigen Kurs nach oben die Industrie.

Dabei hätte eigentlich gerade die exportorientierte Industrie Grund, mit Sorge die internationalen Wirtschaftsentwicklungen und Abschottungstendenzen zu beobachten. Der Brexit steht vor der Tür. "Großbritannien spielt eine wichtige Rolle beim Handel mit unserer Region. Das Land liegt auf Platz fünf beim Warenaustausch mit uns", so IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke. "Bei einem harten Brexit wird es zahlreiche Probleme beim Zoll, bei rechtlichen Abstimmungen oder Zulassungsverfahren von Produkten geben. Großbritannien wird von einem Tag auf den anderen zu EU-Ausland. Filialen deutscher Firmen in Großbritannien werden rechtlich zu Neuerwerbungen mit Auswirkungen auf den deutschen Fiskus. In den Häfen werden sich die Waren türmen und die Container stapeln", prophezeit er. Weil es am Fachpersonal und Fachwissen fehlt, das für die Abwicklung der Warenströme zuständig ist. "Nach einem harten Brexit wird alles in den Keller gehen", prognostiziert Nitschke.

Die Wirtschaft wird wieder Wege heraus finden aus dem Tal, aber ob man das gegenwärtige Niveau schnell wieder erreichen kann, sei fraglich. Die Auslastung der regionalen Industriebetriebe ist zwar sehr gut, die Geschäfte laufen ordentlich und 49 Prozent der Betriebe berichten von steigenden Umsätzen mit dem Ausland. Aber weil sich die Auftragseingänge eher schwach entwickeln, werden auch dort erste Sorgenfalten sichtbar. Trotzdem will man in der Industrie zusätzliches Personal einstellen und auch die Investitionsabsichten steigen weiter.

Der Handel klagt trotz einer Beschäftigung, die als Vollbeschäftigung zu bezeichnen ist. Im Neckar-Odenwald-Kreis lag im September die Arbeitslosenquote bei 3,1 Prozent. In Mannheim bei 4,8 Prozent.

Hauptgrund für negative Entwicklungen ist branchenübergreifend neben den internationalen Risiken der Fachkräftemangel. Gerade die Dienstleistungsbetriebe waren in den letzten zehn Jahren und sogar länger eine Bank als wirtschaftlicher Stabilisator der Region. Dieses mal muss die Industrie diese Aufgabe übernehmen, während die Dienstleister ihre Erwartungen deutlich zurück nehmen. Der Handel bedauert, dass die Umsätze insgesamt tendenziell rückläufig sind. Dabei spielt aber auch die zunehmende Konkurrenz des Online-Handels eine Rolle, der sich in der IHK-Befragung in der Region nicht abbildet.