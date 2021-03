Von Matthias Kros

Heidelberg. Die geplanten regelmäßigen Corona-Schnelltests bei Mitarbeitern von Unternehmen lösen unter den großen Arbeitgebern der Region sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Während Firmen mit vielen Büroangestellten, die sich größtenteils ohnehin im Homeoffice befinden, ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisieren, regt sich Widerstand in der Industrie.

Bund und Länder wollen, dass die Unternehmen ihren in Präsenz Beschäftigten mindestens einen Schnelltest pro Woche anbieten. Eine Videoschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und einzelnen Ministern mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften wurde aber am Freitag abgesagt. "Es gibt noch zu klärende Fragen, es ist vielleicht auch eine Frage an die Wirtschaft, wir haben konkrete Erwartungen, dass da ein gesamtgesellschaftlicher Beitrag zu machen ist", sagte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert. Laut Bundesverband der Deutschen Industrie geht es dabei vor allem um rechtliche und logistische Fragen.

Die sieht grundsätzlich auch die Heidelberger Druckmaschinen AG, mit rund 5000 Mitarbeitern in Wiesloch einer der größten Arbeitgeber der Region. "Betriebliche Reihentests werfen zum Beispiel haftungsrechtliche Fragen auf, die noch ungelöst sind", sagte am Freitag ein Unternehmenssprecher. Fraglich sei außerdem, wie ein solches Vorhaben überhaupt organisatorisch umgesetzt werden könne, also etwa wo solche Tests durchgeführt würden und ob das während der Arbeitszeit geschehen solle. Auch die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten müssten dabei beachtet werden. Und schließlich brauche man "eine Verständigung mit der Politik darüber, wie mit positiven Testergebnissen umzugehen ist", so der Sprecher.

Am Mittwoch hatte bereits die BASF in Ludwigshafen scharfe Kritik geübt: Eine generelle, regelmäßige prophylaktische Testung der anwesenden Belegschaft würde "einen unüberschaubaren personellen und organisatorischen Mehraufwand verursachen", hatte Arbeitsdirektor Michael Heinz gesagt. Man sehe darin keinen zusätzlichen Nutzen, wohl aber einen erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand. "Mit dem konsequenten Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln sowie Homeoffice wo möglich fahren wir bereits sehr gut," so Heinz.

Offener zeigt sich der amerikanische Landmaschinenbauer John Deere für sein großes Werk in Mannheim: "Eine wöchentliche Testung aller anwesenden Mitarbeiter stellt zwar eine logistische Herausforderung dar, kann aber organisiert werden", sagte ein Sprecher. Das John Deere Werk Zweibrücken biete beispielsweise bereits jetzt regelmäßige Tests für die französischen Mitarbeiter, die täglich pendeln, an.

Noch weniger Probleme sieht der Softwarekonzern SAP, bei dem aber ohnehin fast alle Büros leerstehen: "Generell können wir sagen, dass nach wie vor rund 90 Prozent aller Beschäftigten von zu Hause arbeiten", sagte ein Sprecher. "SAP ist in der Lage, für die wenigen, derzeit zwingend vor Ort tätigen Kolleginnen und Kollegen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz hinsichtlich Covid-19-Antigen-Schnelltestungen kurzfristig vollumfänglich umzusetzen".

Ähnlich sieht das der Finanzdienstleister MLP in Wiesloch: "MLP wird die Vorgabe der Bundesregierung selbstverständlich umsetzen und jedem Mitarbeiter, der vor Ort arbeitet, einen Schnell- beziehungsweise Selbsttest pro Woche anbieten", erklärte eine Sprecherin am Freitag. Das seien aktuell jedoch verhältnismäßig wenige Kollegen, da seit Herbst rund 75 Prozent der Mitarbeiter wieder im Homeoffice arbeiteten und nur auf den Wieslocher MLP-Campus kämen, wenn betriebsnotwendige Gründe vorlägen. Dennoch steht MLP in den Startlöchern: "Wir begrüßen die Möglichkeit der Schnell- beziehungsweise Selbsttests als weiteren Baustein im umfassenden Risikomanagement und erarbeiten derzeit die Umsetzung".