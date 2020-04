Von Barbara Klauß

Mannheim. Die Ausbreitung des Coronavirus legt die Wirtschaft weitgehend lahm – auch in der Region. Wie lange halten die Betriebe diesen Stillstand aus? Nicht mehr lange, meint die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und fordert eindringlich eine Perspektive für das Wiederanfahren nach dem 20. April. "Fürs Überleben der Wirtschaft sehen wir dazu keine Alternative", sagt IHK-Präsident Manfred Schnabel gestern bei einer Video-Pressekonferenz.

Natürlich, fügt er hinzu, habe der Schutz der Bevölkerung und die Stabilisierung des Gesundheitssystems Priorität. Dennoch müssten Politik und Verwaltung nun Ziele definieren für die Zeit nach dem 20. April. Denn, so Schnabel: "Die Lage ist dramatisch." Die meisten Unternehmen könnten ihren eigenen Angaben nach noch vier oder sechs Wochen durchhalten – aber kaum länger. Alles auf lange Sicht geschlossen zu lassen, hält er ohnehin nicht für die einzige Alternative. "Mir leuchtet nicht ein, warum ein Autohändler jetzt kein Auto verkaufen sollte", so der IHK-Präsident.

Nach Vorstellung der Kammer könnten ab Mitte April Schritt für Schritt einzelne Betriebe wieder öffnen, "die strenge Auflagen zum Infektionsschutz erfüllen", wie es in einem Positionspapier heißt. Diese Betriebe könnten laut IHK etwa dazu verpflichtet werden, Abstandsregeln einzuhalten, die Identität der Kunden zu notieren, eine Mundschutz-Pflicht für Kunden und Mitarbeiter einzuführen und die Desinfektion sicher zu stellen. Es sei Zeit, so Schnabel, zur Selbstverantwortung der Unternehmen und der Bevölkerung zurückzukehren.

IHK-Präsident Manfred Schnabel. Foto: Rinderspacher.

In einer noch nie da gewesenen Geschwindigkeit habe die Corona-Krise die Wirtschaft zum Erliegen gebracht, erklärt die IHK. Laut einer Umfrage vom 24. bis 26. März spüren bereits 92 Prozent der Unternehmen in der Region negative Auswirkungen auf ihre Geschäfte. Vor dreieinhalb Wochen waren es noch 78 Prozent gewesen. "Das hat sich dramatisch verändert", erklärt Schnabel. Rund 80 Prozent erwarteten rückläufige Umsätze. 35 Prozent geben an, Personal abbauen zu müssen. Am heftigsten betroffen sind laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag (DIHK) Unternehmen aus dem Gastgewerbe und der Reisewirtschaft sowie solche, die personenbezogene Dienstleistungen anbieten, der Einzelhandel, Verkehr und Lagerei.

Von dieser Krise, fügt Schnabel hinzu, seien – anders als bei anderen Krisen – nicht alle gleichermaßen betroffen: Während manche Betriebe, etwa im Lebensmittelhandel, unter Volllast liefen, hätten andere mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Ein Teil – laut Umfrage rund 33 Prozent im Kammerbezirk – sei komplett stillgelegt, wie etwa Messebetreiber oder Reiseunternehmen.

Diese Betriebe, denen aufgrund der behördlich angeordneten Schließungen die Erträge wegbrechen, deren Fixkosten jedoch weiter laufen, bereiten dem IHK-Präsidenten besondere Sorgen. Für sie sei bei den Rettungsmaßnahmen, die die Regierung bislang beschlossen habe, kein passendes Instrument dabei. "Solchen Unternehmen bringen Kredite nichts", erklärt Schnabel und fordert Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssten. Auch verlangten viele Unternehmen aus dem Kammerbezirk einen "Schadenersatz für angeordnete Betriebsschließungen" vom Staat, so Schnabel. "Und ich kann das gut nachvollziehen."

Die Kammer sieht ein weiteres Versäumnis: Problematisch sei, dass sich die Corona-Soforthilfe des Landes nur an Unternehmen bis zu 50 Beschäftigte richtet, die des Bundes an solche mit maximal 10 Beschäftigten. "Wir brauchen eine Ausweiterung der Unterstützungsangebote für die mittelständischen Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitern, bevor die Insolvenz zuschlägt", so Schnabel.

Gut 25 Prozent der Beschäftigte in der Region arbeiten der Kammer zufolge in Betrieben mit 50 bis 250 Mitarbeitern. Also für Mittelständler, die Schnabel zufolge "in Sonntagsreden immer als Rückgrat der deutschen Wirtschaft gepriesen" werden. "Wenn all diese Unternehmen nun auf der Strecke blieben – dann hat nicht nur das einzelne Unternehmen ein Problem, sondern die ganze Gesellschaft", mahnt der IHK-Präsident.