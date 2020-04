Von Barbara Klauß

Wiesloch. Ab Montag können Friseure nach wochenlanger Zwangspause in der Corona-Krise ihre Läden wieder öffnen. "Wir sind heil froh, dass wir wieder arbeiten dürfen", sagt Jörg Fahn, Obermeister der Friseurinnung Heidelberg. Am kommenden Dienstag macht er sein Studio in der Wieslocher Fußgängerzone wieder auf. Im Moment sei er viel im Laden und versuche, alles so gut wie möglich vorzubereiten, erzählt er.

Denn es gibt jede Menge Vorgaben für die rund 11.500 Betriebe im Südwesten, die das baden-württembergische Wirtschafts- und Gesundheitsministerium am Mittwoch veröffentlicht hat. Mit ihnen soll möglichst verhindert werden, dass sich Menschen beim Friseurbesuch mit dem neuartigen Coronavirus infizieren.

Zu den neuen Regeln gehört, dass sich Kunden telefonisch oder über den Computer anmelden und in der Regel allein kommen müssen. Kundenwünsche sind bei der Terminvergabe abzuklären, um unnötige Kommunikation zu vermeiden. Mitarbeiter wie Kunden sind verpflichtet, Schutzmasken zu tragen. Die Arbeitsplätze müssen mindestens 1,5 Meter voneinander entfernt sein. Dieser Sicherheitsabstand soll mit Ausnahme während der Dienstleistung zwischen den Beschäftigten und den Kunden sowie jeweils untereinander eingehalten werden.

Die Richtlinie sieht außerdem vor, dass Kunden bei Betreten des Salons die Hände desinfizieren müssen. Nach jedem Kunden sind die Friseure gehalten, Frisierstuhl und Werkzeuge zu reinigen. Auf das Föhnen sollte verzichtet werden. Die Dienstleistung soll, wo möglich, per Karte bezahlt werden.

Mit Maske zum Friseur: In China bekommt ein Junge in Zeiten der Corona-Krise die Haare geschnitten. Foto: dpa

"Die Friseur-Kollegen sind alle sehr darauf bedacht, sich an die Regeln zu halten und alles richtig zu machen", erklärt Obermeister Fahn. Das sei allerdings nicht ganz einfach – und produziere zusätzliche Kosten. Etwa für Masken, die die Friseure den Kunden zur Verfügung stellen müssten; zudem für Handschuhe, die häufiger gebraucht würden, sowie für Umhänge. Laut Richtlinie reiche es nun nicht mehr aus, die Halskrause zu wechseln. Stattdessen müsse der Umhang nach jedem Kunden gewaschen werden. Zugleich seien die Kollegen gezwungen, den Platz in ihren Läden zum Teil um bis zu 50 Prozent zu reduzieren, um den Abstand gewährleisten zu können.

Das könnte Folgen für die Kunden haben: Vor wenigen Tagen hatte der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks mitgeteilt, man erwarte aufgrund des zeitlichen Mehraufwandes und der höheren Ausgaben für Schutzausrüstung einen moderaten Anstieg der Preise.

"Darüber wird diskutiert", erklärt nun der Vorstand der Heidelberger Friseurinnung. Allerdings gingen die Meinungen unter den Kollegen auseinander. Manche wollten die Preise erhöhen und setzten auf das Verständnis der Kunden, andere wollten zunächst abwarten und sich nach ein paar Wochen die Zahlen genau ansehen, so Fahn.

Die sechswöchige Corona-Pause sei finanziell überbrückbar gewesen, meint der Obermeister– zumal die Soforthilfen relativ zügig geflossen seien. "Wenn es aber noch zwei oder vier Wochen länger gedauert hätte, wäre es für viele Kollegen kritisch geworden." Vor allem für diejenigen, die sich gerade erst selbstständig gemacht hätten.



Seit Montag nun läuft das Telefon in Fahns Studio wieder. Für die ersten beiden Wochen sei das Terminbuch schnell voll gewesen, in den nächsten drei bis vier Wochen sei es eng, sagt der Friseur.

Allerdings wird der Besuch bei ihm künftig anders sein als bisher – nicht nur wegen der Masken. "Wir werden jetzt nicht mehr von Angesicht zu Angesicht mit unseren Kunden kommunizieren, auch wenn das unhöflich ist", erklärt Fahn, "sondern über den Spiegel." Ganz einstellen will er das Gespräch aber nicht. "Es sollte schon menschlich bleiben."

Der Start sei ein wichtiger Schritt für Betriebe und Kunden, betont unterdessen die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) fügt hinzu: "Friseurbesuche gehören für viele Menschen zur persönlichen Hygiene." Im Vordergrund stehe aber weiterhin der Gesundheitsschutz, der mit strengen Hygienestandards gewährleistet werde.