Mannheim. (dbe) Im Mannheimer Motorenwerk der Daimler AG gibt es einen Wechsel beim Logistikanbieter. Wie die IG Metall mitteilte, wird das Heddesheimer Unternehmen Pfenning die Arbeiten ab Juli ausführen. Das Unternehmen übernimmt nach Gewerkschaftsangaben den Haustarifvertrag, den die IG Metall mit der Vorgängerfirma Transco ausgehandelt hatte. Die Arbeitsbedingungen der rund 200 Beschäftigten sollen sich daher nicht verändern. Zudem habe die IG Metall mit Pfenning vereinbart, dass es zukünftig verbindliche Übernahmen von Leiharbeitnehmern geben wird, zudem soll es ausschließlich unbefristete Arbeitsverhältnisse geben.

Im Mannheimer Mercedes-Benz-Werk werden Motoren für Lkw hergestellt, Daimler beschäftigt dort rund 5100 Mitarbeiter. Beim Auslagern der Logistik im Jahr 2015 an die Firma Transco aus Singen hatte es enorme Startschwierigkeiten gegeben, sodass teilweise die Bänder in Mannheim und in anderen Werken stillstehen mussten. In Mannheim ist zudem die Stadtbus-Produktion von Daimler angesiedelt. Bei der Tochter Evobus arbeiten rund 3500 Beschäftigte.