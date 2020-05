Ein Auszubildender im Daimler-Ausbildungszentrum in einem neuen Industrie-4.0-Labor: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat in der Corona-Krise einen finanziellen Bonus für Firmen gefordert, die zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Berlin/Rhein-Neckar. Der wochenlange Stillstand der Wirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie könnte auch gravierende Auswirkungen für junge Leute haben, die am Anfang ihres Berufslebens stehen. Davor warnen die Handwerkskammern sowie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). "Wenn Einnahmen fehlen und Berufsschulen geschlossen sind, geraten bestehende Ausbildungsverhältnisse in Gefahr", zitiert die "Süddeutsche Zeitung" aus einer internen Analyse des DIHK. Zudem werde es zunehmend schwerer, Angebote für das kommende Ausbildungsjahr zu sichern, das im August und September beginnt.

Ähnliches berichten die Handwerkskammern: Die Auswirkungen der Corona-Krise haben manche Handwerksbetriebe im Südwesten so stark getroffen, dass sie gezwungen seien, die künftige Zahl ihrer Azubis zu hinterfragen, sagte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold am Montag in Stuttgart. Rund ein Viertel aller Betriebe gab bei einer aktuellen Umfrage des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH) an, weniger Lehrstellen besetzen zu wollen.

Bei den aktuellen Anmeldungen neuer Ausbildungsstellen seien die Unternehmen bisher tatsächlich etwas zurückhaltender, sagte Reichhold der Deutschen Presse-Agentur. "Etwa die Hälfte aller Betriebe möchte jedoch gleich viele oder sogar mehr Auszubildende einstellen, auch das zeigt die Umfrage." Er hoffe, dass sich vor September im positiven Sinn noch einiges bewege. "Viele Betriebe dürften die aktuelle Situation auch als Chance sehen, dringend benötigte Nachwuchskräfte gewinnen zu können. Denn den Fachkräftemangel im Handwerk wird es auch nach Corona weiter geben."

Ähnlich sehen es die Kammern in der Region. So gibt es laut Detlef Michalke von der Handwerkskammer Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald zurzeit weniger Verträge als im Vorjahr. "Wir empfinden das jedoch noch nicht als besorgniserregend", erklärt er. Zwar warteten manche Betriebe, die wegen der Corona-Pandemie geschlossen oder Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten, womöglich auf eine wirtschaftliche Entlastung, ehe sie neue Lehrlinge einstellten. "Aber den meisten ist klar, dass sie den Nachwuchs in Zukunft brauchen werden", so Michalke. Daher sei die Kammer mit Blick auf die Ausbildungsverträge für dieses Jahr "verhalten optimistisch". Derzeit gebe es in der Online-Börse für den Kammerbezirk noch gut 200 offene Stellen.

Auch im Bezirk der IHK Rhein-Neckar waren Ende April 278 neue Ausbildungsverhältnisse weniger eingetragen als im Vorjahresmonat. "Die stärksten Rückgänge verbuchen wir dabei in den Berufen der Metalltechnik, des Handels und beim Querschnittsberuf ,Kaufleute für Büromanagement’", erklärt Harald Töltl, in der IHK-Geschäftsführung für Berufsbildung zuständig.

Allerdings seien zu diesem Zeitpunkt des Jahres immer erst weniger als die Hälfte aller Ausbildungsverträge für das Kalenderjahr eingetragen, fügt er hinzu. Gerade in Branchen, die besonders stark von Betriebsschließungen betroffen waren. "Es besteht also noch Hoffnung, dass sich diese Zahlen bessern." Vieles werde aus Töltls Sicht davon abhängen, "ob und wann die Betriebe wieder eine Perspektive für die Rückkehr zur Normalität haben."

Zudem weist auch er auf ein noch großes Angebot hin: "Aktuell werden unter www.ihk-lehrstellenbörse.de in unserem IHK-Bezirk rund 600 freie Ausbildungsplätze angeboten." Wer sich jetzt auf diese Stellen bewerbe, habe gute Chancen: "Gerade in den Unternehmen von Industrie, Handel und im Gaststättengewerbe war bislang kein Bewerbungsverfahren wie bisher gewohnt möglich."

Aus Sorge vor einem Einbruch bei Ausbildungsplätzen wollen Bund und Länder nun mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden konkrete Maßnahmen für ihre Absicherung beschließen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte am Montag in Mainz, in Abstimmung mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Bildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) werde es Ende Mai ein entsprechendes Treffen der Allianz für Aus- und Weiterbildung geben. Es müsse verhindert werden, dass wegen der Pandemie "ein Jahrgang entsteht, in dem Ausbildungsplätze auf breiter Front wegbrechen". Er appellierte an die Unternehmen, "in dieser wirtschaftlich herausfordernden Situation keine Ausbildungsplätze, die fürs neue Ausbildungsjahr geplant sind, in Frage zu stellen".

Die Kammern fordern unterdessen Hilfe von der Politik: Es sei Unterstützung des Landes notwendig, damit genügend Ausbildungsplätze im Handwerk angeboten werden könnten, so die Handwerkskammer. Zumal Betriebe für Auszubildende kein Kurzarbeitergeld erhalten. Vorstellbar wäre Reichhold zufolge ein Ausbildungsbonus für neue oder zusätzliche Ausbildungsstellen. Auch der DIHK regt laut SZ-Bericht an, dass der Bund Betrieben, die zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten, einen finanziellen Bonus bieten könne.