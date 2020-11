Von Matthias Kros

Heidelberg. Noch nicht ganz so weit wie Biontech aus Mainz ist das Tübinger Biopharma-Unternehmen Curevac, dessen Hauptaktionärin die Heidelberger Dievini Hopp BioTech Holding und damit SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist. Beide Corona-Impfstoff-Kandidaten basieren auf der mRNA-Technologie und damit auf dem Grundprinzip, dem Immunsystem Teile des Virus zu präsentieren. Der Körper soll so eine Immunität gegenüber dem Erreger aufbauen können. Dievini-Geschäftsführer Friedrich von Bohlen erklärt den Stand der Dinge.

Herr von Bohlen, Biontech und sein US-Partner Pfizer haben am Montag erklärt, ihr Impfstoff sei zu über 90 Prozent wirksam. Sie wollen schon in der kommenden Woche in den USA eine beschleunigte Genehmigung für die Zulassung beantragen. Wie haben Sie das aufgenommen?

Sehr positiv, und Glückwünsche zu den guten Daten nach Mainz!

Ärgert es Sie nicht, dass Biontech wohl schneller ist als Curevac?

Nein, wir wussten ja, dass uns Biontech/Pfizer zeitlich voraus waren. Wir sind alle sehr froh, dass die Daten so gut sind, denn es zeigt, wovon wir immer schon überzeugt waren, nämlich dass mRNA eine sehr wirksame und sichere Substanzklasse ist.

Curevac verfolgt bei der Impfstoffsuche einen ganz ähnlichen Ansatz, oder?

Biontech, Moderna und Curevac nutzen alle das Botenmolekül mRNA als Substanz für ihre Impfstoffe. Die Produkte unterscheiden sich aber im Detail voneinander, und so sind auch die eingesetzten Dosen gegen Corona unterschiedlich. Modernas Impfstoff enthält 100 Mikrogramm mRNA, Biontech verwendet 30 Mikrogramm und Curevac 12 Mikrogramm. Das wird einmal Einfluss auf Produktionskapazitäten, Kosten und Preise haben.

Welchen Einfluss haben die Biontech-Ergebnisse auf die Chancen, dass auch Curevac vorankommt?

Curevac verfolgt genauso klar und konsequent seinen Entwicklungsplan für den Corona-Impfstoff. Wir erwarten ähnlich gute Ergebnisse wie Biontech/Pfizer. Es zeigt sich jetzt das große Potenzial der mRNA, denn mRNA kann mit derselben Logik als Impfstoff gegen so gut wie jede Infektionserkrankung, bakteriell oder viral, entwickelt werden. Und auch gegen jeden Tumor, sogar auf individueller Einzel-Patientenbasis.

Wie schnell kann der Curevac-Impfstoff dann zur Verfügung stehen?

Auch schnell. Zum einen über die eigene Produktion, die im wesentlichen für Corona reserviert ist. Aber auch durch den "mRNA Printer", den Curevac gemeinsam mit Tesla entwickelt. Dieser kann in wenigen Tagen genügend mRNA zum Beispiel für eine Stadt oder eine Region produzieren. Und er kann im Klinik-Umfeld rasch und günstig individuelle mRNA für Krebspatienten herstellen. Das Zeitalter der mRNA hat eben erst begonnen. Ich bin davon überzeugt, dass mRNA in 20 Jahren die am weitesten verbreitete Therapeutika-Klasse sein wird, die effizient und hochindividuell hergestellt werden kann und dabei sehr günstig ist.

Wann denken Sie könnte Curevac einen Impfstoff zur Zulassung anmelden?

Curevac hat am Dienstag die Phase I Daten publiziert, die sowohl absolut als auch im Vergleich mit anderen Impfstoffkandidaten sehr gut sind. Es findet gerade jetzt der Antrag bei der europäischen Zulassungsbehörde zur Phase II/III Studie statt. Wenn alles so glatt und schnell geht wie bei Biontech/Pfizer, sind wir in etwa vier Monaten auch so weit.