Zementwerk in Leimen: HeidelbergCement will CO2-Emissionen reduzieren. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Heidelberg. HeidelbergCement erforscht die Nutzung klimaneutraler Brennstoffe für die Zementproduktion in Großbritannien, wie der Baustoffkonzern am gestrigen Mittwoch mitgeteilt hat. Demnach beteiligt sich die britische Tochtergesellschaft Hanson UK an einem Forschungsprojekt, dessen Ziel es ist, das Potenzial klimaneutraler Wasserstoff- beziehungsweise Plasmatechnologie zu untersuchen, um den CO2-Ausstoß von fossilen Brennstoffen bei der Zementherstellung zu reduzieren.

Das Projekt wird vom britischen Branchenverband Mineral Products Association (MPA) koordiniert und mit 3,2 Millionen Britischen Pfund (rund 3,8 Millionen Euro) vom britischen Ministerium für Unternehmens-, Energie- und Industriestrategie (BEIS) gefördert.

Die Zementproduktion unter Verwendung von Wasserstoff- und Biomassebrennstoffen im industriellen Maßstab soll laut Mitteilung im Zementwerk Ribblesdale von Hanson UK demonstriert werden. "Die Reduzierung der CO2-Emissionen hat für uns höchste Priorität", erklärte Hanson UK-Chef Simon Willis.

Die Zementindustrie gehört zu den größten Verursachern von CO2-Emissionen. Weltweit werden pro Jahr rund vier Milliarden Tonnen Zement hergestellt, dabei entstehen Schätzungen zufolge etwa 2,8 Milliarden Tonnen Kohlendioxid – und damit rund 8 Prozent der globalen Treibhausemissionen. HeidelbergCement hat im Jahr 2018 eigenen Angaben zufolge 76 Millionen Tonnen Kohlendioxid verursacht. Immer wieder wird das Unternehmen wegen des hohen CO2-Ausstoßes von Umweltschützern kritisiert. Zuletzt demonstrierte die Protestbewegung Fridays for future Ende Februar in der Heidelberger Innenstadt gegen den Konzern.

HeidelbergCement verweist hingegen auf die Anstrengungen des Konzerns zum Klimaschutz. So habe das Unternehmen allein in Europa in den vergangenen zehn Jahren mehr als eine Milliarde Euro in energieeffizienzsteigernde und emissionsmindernde Maßnahmen investiert, wie ein Sprecher mitteilte.

"Wir haben konzernweit bereits deutliche Erfolge bei der Reduzierung unserer CO2-Emissionen erzielt", erklärte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten laut Mitteilung, "unter anderem durch den kontinuierlich steigenden Einsatz alternativer Brennstoffe." Neben den Aktivitäten im Bereich CO2-Abscheidung, - Nutzung und -Speicherung sei das Projekt in Großbritannien "ein wichtiger Schritt zur Realisierung unserer Vision, bis 2050 CO2-neutralen Beton zu produzieren".

HeidelbergCement will seinen spezifischen CO2-Fußabdruck bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 30 Prozent senken. Dafür steigert das Unternehmen die Energieeffizienz in seinen Produktionsanlagen, setzt verstärkt auf alternative Roh- und Brennstoffe – insbesondere auf Biomasse wie etwa Klärschlamm – und ersetzt, soweit möglich, den CO2-intensiven Klinker im Zement durch mineralische Roh- und Reststoffe mit deutlich niedrigerem CO2-Fußabdruck. Zudem will HeidelbergCement bis 2030 80 Prozent seines jährlichen Forschungs-Budgets für die Entwicklung nachhaltigerer Produkte einsetzen.