Mannheim. (dbe) Ein Großteil der Coca-Cola-Flaschen im Südwesten wird in Mannheim abgefüllt. Wie Coca-Cola nun mitteilte, investiert das Unternehmen am Standort einen zweistelligen Millionenbetrag in eine neue Produktionslinie für PET-Einwegflaschen. "Ich freue mich sehr über diese positive Entwicklung. Die neue Linie ist eine der größten Investitionen der vergangenen Jahre", sagte Betriebsleiter Wolf-Dieter Bethlehem. Die neue Anlage hat eine Kapazität von bis zu 60.000 Flaschen pro Stunde. Mit der neuen Linie erhöhe man die lokale Versorgung und beliefere den Südwesten in Zukunft weitgehend von Mannheim aus, so Bethlehem. Die tonnenschweren Anlagenteile sind laut Coca-Cola Mitte der Woche mit Schwertransportern in Mannheim angekommen und werden nun am Standort aufgebaut.