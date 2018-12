Los Angeles. (rnz) Seine erste "Playboy"-Ausgabe, seine Seiden-Schlafanzüge, ein Ring mit einem Geheimfach für Viagra-Pillen: Am Wochenende sind in Beverly Hills Gegenstände aus dem Nachlass des US-Verlegers Hugh Hefner versteigert worden. Die höchste Summe erzielte die Schreibmaschine, auf die der "Playboy"-Gründer in seinen Studentenjahren tippte, wie das Auktionshaus Julien’s am Sonntag mitteilte. Das Underwood-Gerät sei einem Bieter 162.500 Dollar (rund 143.600 Euro) wert gewesen.

Hefners erstes "Playboy"-Heft aus dem Jahr 1953 mit der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe auf dem Titel erzielte bei der Versteigerung 31.250 Dollar (27.600 Euro). Ein eigens für den Unternehmer entworfenes Monopoly-Spiel, das unter anderem Hefner mit Pfeife sowie ein "Playboy"-Bunny zeigt, brachte 19.200 Dollar ein (17.000 Euro). Den Ring mit dem Viagra-Versteck erstand ein Bieter für 22.400 Dollar (19.800 Euro). Der Erlös der Auktion soll der Hugh-M.-Hefner-Stiftung zugutekommen.