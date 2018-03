Von Thomas Geiger

Stuttgart/München. Im Hyundai durch den Stadtverkehr von Las Vegas oder im Audi auf der A9 zwischen München und Nürnberg: Inzwischen gibt es etliche Erfolgsmeldungen von Autoherstellern, die eine Strecke ohne Fahrer zurückgelegt haben und Fotos von Menschen verschicken, die hinter dem Steuer die Hände in den Schoß legen. Denn technisch ist das autonome Fahren weitgehend gelöst. Und wenn man diese Nachrichten verfolgt, scheint die Serieneinführung eher eine Frage von Monaten als von Jahren. Doch der Eindruck trügt.

Denn weitgehend gelöst ist für ein derart sicherheitskritisches Thema noch zu wenig, räumen die Entwickler der Hersteller unisono ein. Von der unklaren Rechtslage ganz zu schweigen. Deshalb nähert sich die Industrie den Kunden nur in ganz kleinen Schritten. Während die Testfahrer der Hersteller die Grenzen der Autonomie großzügig ausloten und bereits die höchsten Stufen simulieren, behalten Otto-Normal-Fahrer das Steuer weiter in der Hand.

Zwar lässt niemand bei Mercedes, Audi oder BMW einen Zweifel daran, dass Autos irgendwann tatsächlich einmal selbst fahren werden. Doch bis dato ist die gebotene Autonomie noch stark eingeschränkt. Es sind fast ausschließlich Modelle in der Oberklasse, die entsprechende Systeme bieten. Selten kann der Fahrer damit die Hände länger als ein paar Sekunden vom Lenkrad nehmen. Und mit einer Zeitung oder seinem Smartphone darf er sich dann auch nicht beschäftigen.

Angeboten werden solche Systeme derzeit bei Audi zum Beispiel im Q7, bei BMW in 5er und 7er, bei Mercedes in der E-Klasse, bei Volvo im XC60 und XC90 sowie in den Modellen S und X bei Tesla. Sie alle nutzen Radar- und Kamerasensoren, um sich ein Bild der Umgebung zu machen und halten den Wagen in bestimmten Situationen selbstständig auf Kurs. Dafür regeln sie nicht nur Gas und Bremse, sondern greifen auch in die Lenkung ein, erläutert Volvo-Sprecher Michael Schweitzer.

Die Systeme funktionieren in der Regel nur außerorts und nur auf Straßen mit einer entsprechender Fahrbahn-Markierung oder -Teilung. Und sie unterscheiden sich durch den Geschwindigkeitsbereich, in dem sie aktiv sind, sowie die Zeitspanne, über die sie funktionieren.

In der Mercedes E-Klasse zum Beispiel kommt zwar wie bei allen Systemen nach ein paar Sekunden die Warnung, man möge die Hände doch bitte wieder ans Lenkrad nehmen, erläutert Baureihenchef Michael Kelz. Doch wer danach eine Sensortaste auch nur streift, bekommt noch einmal ein paar Sekunden Autonomie und kann den sogenannten Intelligent Drive so unter idealen Bedingungen über eine Minute nutzen, bevor sich das System abmeldet.

Wenn Mercedes die überarbeitete S-Klasse an den Start bringt, lernt der Autopilot wieder etwas dazu, kündigt Entwickler Andreas Wedel an. Er bremst nicht nur vor Kurven automatisch ab, selbst wenn es dort kein Tempolimit gibt. Er kann auf der Autobahn dann auch alleine die Spuren wechseln. "Der Fahrer muss den Wunsch nur durch den Blinkerhebel kurz signalisieren, dann sucht sich die Limousine eine passende Lücke, wechselt die Spur und zieht am Vordermann vorbei." Tippt man den Blinker noch einmal an, kehrt die S-Klasse bei nächster Gelegenheit zurück auf die ursprüngliche Spur.

Parallel zur Unterstützung auf der Autobahn wächst die Autonomie auch am entgegengesetzten Ende des Fahrspektrums: beim Parken. Denn da, wo sich die Autos meist auf privatem Gelände nur in Schrittgeschwindigkeit bewegen, ist das sogenannte vollautomatisierte Fahren schon nicht mehr weit: Fahrzeuge wie der neue BMW 5er oder die Mercedes E-Klasse rangieren bereits alleine in die Lücke, während der Fahrer das Ganze nur noch von außerhalb überwacht und durch einen Druck auf Schlüssel oder Smartphone das Kommando gibt.

Die behutsame Einführung des autonomen Fahrens kommt aber allen Beteiligten entgegen. Den Herstellern, weil sie ihre Technik für alle Eventualitäten rüsten können. Und den Behörden, weil sie die noch von der Wiener Übereinkunft über den Straßenverkehr aus dem Jahr 1968 bestimmten Zulassungskriterien überdenken können. Denn bislang gilt nach dieser internationalen Vereinbarung: Der Fahrer muss "unter allen Umständen sein Fahrzeug beherrschen".

Zwar lässt eine Ergänzung dieser Verträge den Einsatz von Assistenzsystemen zu. Aber sie müssen vom Fahrer überstimmt werden können und entbinden ihn nicht der Verantwortung.

Auch die Versicherungen sind noch auf der Suche nach dem richtigen Umgang mit autonomen Autos. Noch sei nicht klar geregelt, wer am Ende für die Schäden aufkommen muss, wenn sie einen Unfall verursachen. Für den Autofahrer werde sich aber auch in den Zeiten des Autopiloten nichts ändern, beruhigt Tibor Pataki vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): "Die Haftpflichtversicherung deckt die Gefahren ab, die vom Betrieb eines Autos ausgehen - und nicht nur die Gefahr von Fahrfehlern."