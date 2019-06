Buchen. (dore) Die in den vergangenen Monaten weltweit starken Auftragseinbrüche in der Automobilindustrie haben auch bei der Firma Weiss als Global Player in der Automatisierungsbranche Spuren hinterlassen.

"Die Automobilindustrie streicht tausende Stellen weltweit. Investitionen in Fertigungsanlagen werden aufgeschoben oder komplett gestrichen. Das trifft uns hart, denn uns fehlen Projekte und somit Aufträge", teilte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage der RNZ mit. Deshalb müsse man Kosten einsparen. Als Reaktion auf den Auftragseinbruch wird die Firma Weiss an den Standorten in Buchen und Walldürn ab Juli bis voraussichtlich Ende des Jahres Kurzarbeit anordnen.

Die Maßnahme soll die Arbeitsplätze und die Liquidität sichern und betrifft die meisten Unternehmensbereiche – neben der Fertigung auch die Verwaltung, ausgenommen ist der Vertrieb. Es werde jedoch zu keinen Entlassungen kommen, stellte der Sprecher klar. An den beiden Standorten in Buchen und Walldürn arbeiten insgesamt 420 Beschäftigte.

Darüber hinaus sei ein Programm gestartet worden, um Prozesse und Strukturen anzupassen, so der Sprecher. Das gelte sowohl für die Niederlassungen, unter anderem USA, China und Italien, als auch für alle weltweiten Unternehmen der Weiss-Gruppe. Die Effizienz solle gesteigert und gleichzeitig die Innovationskraft gestärkt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu steigern. Mit neuen Produkten wolle man den Technologiewandel in der Automatisierung mitgestalten.