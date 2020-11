Von Barbara Klauß

Die Zahl der Rentner, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, steigt stetig. 2019 waren laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit rund 1,29 Millionen Menschen weiter erwerbstätig, obwohl sie die Regelaltersgrenze erreicht hatten. Das waren rund 400.000 oder 45 Prozent mehr als 2010, wie die Bundesregierung im vergangenen Monat mitgeteilt hat. Gegenüber 2005 seien es sogar 547.000 oder 73 Prozent mehr Rentner gewesen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Die Gesamtzahl der Altersrentner ist demnach von 2010 bis 2019 um 3,9 Prozent auf rund 17,11 Millionen gestiegen.

Im Jahr 2016 nahmen die Rentner mit ihrer Erwerbstätigkeit im Durchschnitt 696 Euro ein. Das geht aus Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervor. Mehr als die Hälfte der Ruheständler, die einer bezahlten Tätigkeit nachgingen, verdienten damit jedoch nicht mehr als 400 Euro im Monat.

Mancher wertet die Tatsache, dass immer mehr Rentner arbeiten, als Beleg für zunehmende Altersarmut in Deutschland? Die Bundesregierung widerspricht: "Erwerbsarbeit im Rentenalter ist, anders als oftmals angenommen, kein Indiz für Altersarmut", erklärte sie im Oktober und verwies auf eine Studie des BiB aus dem Jahr 2016: Dort würden als Hauptgründe für eine Erwerbsarbeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze von der Mehrheit der Befragten immaterielle Aspekte genannt. Fast alle führten demnach den "Spaß an der Arbeit" als wichtigesten Grund an (97 Prozent), zudem den Kontakt zu anderen Menschen (94 Prozent) und das Gefühl, gebraucht zu werden (81 Prozent). Die Menschen in Deutschland werden statistisch gesehen immer älter, sie sind länger fit – und viele wollen schlicht noch nicht aufs Altenteil. Aber: Drei Viertel der Befragten sagten auch, dass sie weiterhin Geld verdienen wollen.

Wer als Rentner arbeitet, ist nicht zwangsläufig arm. Laut BiB-Studie stehen fast einem Drittel der Befragten monatlich mindestens 2500 Euro zur Verfügung, weiteren 20 Prozent 2000 bis 2500 Euro. Allerdings hat rund ein Viertel nur 900 Euro im Monat – oder weniger.

Hintergrund Unbegrenzter Zuverdienst: Wer eine Altersrente erhält, bevor er die Regelaltersgrenze erreicht (etwa eine vorgezogene Altersrente oder eine für schwerbehinderte Menschen) muss bestimmte Hinzuverdienstgrenzen einhalten. Wer die Regelaltersgrenze jedoch erreicht hat, kann nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung grundsätzlich unbegrenzt [+] Lesen Sie mehr Unbegrenzter Zuverdienst: Wer eine Altersrente erhält, bevor er die Regelaltersgrenze erreicht (etwa eine vorgezogene Altersrente oder eine für schwerbehinderte Menschen) muss bestimmte Hinzuverdienstgrenzen einhalten. Wer die Regelaltersgrenze jedoch erreicht hat, kann nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass ihm die Rente gekürzt wird. Beiträge zur Rentenversicherung müssen nicht mehr gezahlt werden. Zahlt man sie dennoch, erhöht sich die Rente. Die Regelaltersgrenze: Dieses Renteneintrittsalter wird für Versicherte, die nach dem 1. Dezember 1946 geboren wurden, schrittweise vom 65. auf das 67. Lebensjahr angehoben. Wer zum Beispiel 1955 geboren ist und im Jahr 2020 seinen 65. Geburtstag feiert, erreicht die Regelaltersgrenze mit 65 Jahren und neun Monaten. Alle, die 1964 oder später geboren sind, erreichen diese erst mit 67 Jahren. Später in Rente: Wer seine Regelaltersrente erst später in Anspruch nimmt, bekommt für jeden Monat, den er über die Regelaltersgrenze hinaus weiter arbeitet und keine Rente bezieht, einen Rentenzuschlag von 0,5 Prozent. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung müssen nicht mehr gezahlt werden.

[-] Weniger anzeigen

Und unabhängig davon, dass immer mehr Rentner arbeiten, konstatieren Experten, dass die Altersarmut in Deutschland zunimmt. So berichtete etwa die Wirtschaftsauskunftei Creditreform im "Schuldneratlas 2020", dass die Zahl der Senioren, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, weiter dramatisch ansteigt. Demnach hat sich die Zahl der überschuldeten Menschen, die 70 Jahre oder älter sind, seit 2013 mehr als vervierfacht, auf mittlerweile rund 470.000 Betroffene. Die Gesamtzahl aller überschuldeten Personen stieg im gleichen Zeitraum "nur" um rund vier Prozent. Auch die Tafeln in Deutschland berichten über eine wachsende Not bei älteren Mitbürgern. Die Anzahl der Senioren, die bei den Tafeln Lebensmittel abholten, sei innerhalb nur eines Jahres alarmierend gestiegen, hieß es vor wenigen Tagen. Bereits in 15 Jahren könnejeder fünfte Rentner von Altersarmut bedroht sein.

Die Gründe sind nach Einschätzung der Experten vielfältig: Einerseits machten sich hier die Rentenreformen der vergangenen Jahrzehnte bemerkbar, die fast durchweg auf eine Kürzung des Sicherungsniveaus der gesetzlichen Rente abgezielt hätten. Außerdem wirkten sich die wachsende Zahl unsteter Erwerbsbiografien und das Anwachsen des Niedriglohnsektors aus. Auch der zum Teil dramatische Anstieg der Mieten spiele eine Rolle.

Vier Menschen aus der Region über ihre ganz persönlichen Gründe

Plötzlich steht das Leben Kopf

Dass sein Leben so verlaufen würde – das hätte er nie gedacht. 20 Stunden in der Woche arbeitet Kurt Müller* (*Namen geändert) im Verkauf, obwohl er fast 70 Jahre alt ist. Absehbar war das nicht, erzählt er, ohne jede Bitterkeit.

Die ersten Jahre seines Berufslebens verbrachte Kurt Müller im öffentlichen Dienst, dann machte er sich selbstständig. Mit Erfolg. "Es ging steil nach oben", sagt er. "Ich dachte, es geht immer so weiter." An die Rente verschwendete er damals, in jungen Jahren, keinen Gedanken. Auch Beiträge zahlte er nicht. Doch dann, mit Anfang 40, wurde er schwer krank. "Mein Leben stand Kopf", sagt Kurt Müller. "Plötzlich war ich arm."

Über Jahre konnte er nicht arbeiten, lebte von Sozialhilfe. Doch er kämpfte sich zurück ins Leben, wagte mit Anfang 50 einen Neustart, im Verkauf. Das macht er bis heute. Und er ist froh darüber.

Ohne den Job käme er mit seiner kleinen Rente und der Aufstockung auf 900 Euro im Monat. Davon könnte er leben, meint Kurt Müller – "aber am unteren Ende des Existenzminimums". Dank der Arbeit hat er alles in allem 1260 Euro. "Das sind 360 Euro mehr, als wenn ich nur zu Hause sitzen würde", sagt er. Und jeder Zuverdienst bedeute, dass er sich etwas mehr leisten könne: mal ein Stück Fleisch beim Metzger, mal eine kleine Reise. Und seinen kleinen Hund. "Der macht mir sehr viel Freude", sagt Kurt Müller.

Seine Arbeit hat aber auch noch eine andere Bedeutung für ihn: Über Jahre hatte er Probleme mit Alkohol. Seit fast sieben Jahren ist er nun trocken. "Darüber bin ich sehr froh", sagt er. Dabei hilft ihm auch der Job: Er gibt ihm eine feste Struktur und ermöglicht den Kontakt zu den Kollegen. Meist geht Kurt Müller mit Freude zur Arbeit. Natürlich, räumt er ein, sei er nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Aber alt fühlt er sich nicht. Manches, meint er, gehe ihm sogar leichter von der Hand als jüngeren Kollegen – schon wegen seiner Erfahrung.

Kurt Müller blickt ohne Groll zurück. "Ich war immer ein positiver Mensch und das habe ich mir zum Glück bewahrt." Er ist froh, dass er einen Neuanfang geschafft hat. Und zufrieden mit dem Leben, das er jetzt lebt.

Der geborene Elektroniker

Giuseppe Brambilla* ist ein fröhlicher Mensch. Einer, der viel lacht. Sein Leben lang hat er gearbeitet. In seiner Heimat Italien machte er als junger Mann eine Ausbildung zum Fernsehtechniker und blieb dem Beruf ein paar Jahre treu. Mit Anfang 20 kam er nach Deutschland – eigentlich nur, um Verwandte zu besuchen. Doch lernte er hier eine Frau kennen und blieb. Sie heirateten und gründeten eine Familie. Giuseppe Brambilla fand Arbeit in verschiedenen Firmen, zuletzt als Elektroniker. 7,50 Mark verdiente er anfangs pro Stunde.

Seit 25 Jahren ist er nun in dem Betrieb – bis heute, mit fast 70 Jahren. 32 Stunden arbeitet er, an vier Tagen im Monat, auf 450-Euro-Basis. "Mein Job ist mein Leben", sagt er. "Ich bin der geborene Elektroniker." Knifflige Aufgaben lassen ihm die jüngeren Kollegen manchmal liegen. "Giuseppe kriegt das schon hin", sagt er und lacht. Außerdem kommt ihm das Geld gelegen. 1200 Euro Rente hat Giuseppe Brambilla. Damit käme er schon hin, meint er. Aber ein bisschen was zusätzlich könne er doch gut gebrauchen.

Wie lange er noch arbeiten will, weiß er selbst nicht genau. "Noch fühle ich mich gut und belastbar", sagt Giuseppe Brambilla. "Aber irgendwann muss man auch mal einen Punkt setzen." Sorge, dass ihm ohne Job langweilig werden könnte, hat er ohnehin nicht. Er ist immer beschäftigt, am Haus und im Garten, mit seiner Familie, seinen Freunden, den Chören, in denen er singt. "Ich habe genug zu tun", sagt er und lacht wieder.

Ein guter Sinn fürs Dasein

Für Rolf Schneider* gibt es keine befriedigendere Beschäftigung als seine Arbeit. Seit den 1970er Jahren ist er als ärztlicher Psychotherapeut tätig. "Ich arbeite sehr gerne", sagt er. Zwar genießt er es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, Musik zu machen und im Garten zu sein. Aber das gibt ihm nicht, was seine Arbeit ihm gibt: "einen sehr guten Sinn fürs Dasein".

Dass er mit Ende 70 immer noch erwerbstätig ist, hat einen weiteren Grund: "Ich würde ohne Arbeit zwar nicht am Hungertuch nagen", sagt Rolf Schneider – "aber ich kann das Geld gut gebrauchen." 2000 Euro Rente bekommt er, seine Frau weniger. "Wir haben keinen geringen Lebensstandard", meint er. Aber ohne den Zuverdienst müssten sie mehr aufs Geld achten.

Inzwischen spürt er, dass ihn die Arbeit mehr anstrengt als früher. "Nach einem Tag bin ich groggy." Rund 15 Stunden macht er noch pro Woche. Und er reduziert weiter, bis er irgendwann ganz aufhört. "Aber das wird sicher ein herber Verlust sein", sagt Rolf Schneider.

Bei aller Liebe zum Beruf – es geht ihm nicht nur um die Tätigkeit an sich. Es tue einem selbst, aber auch der Familie und der Beziehung gut, wenn man zwischendurch mal ein paar Stunden weg sei, meint Rolf Schneider. Für ihn ist bedeutsam, auch sein eigenes Umfeld zu haben, die Praxis und Kollegen. "Der Begriff der Zugehörigkeit ist sehr wichtig", meint er.

Inzwischen behandelt Rolf Schneider keine Patienten mehr. Womöglich auf Jahre die Verantwortung einem Patienten gegenüber zu übernehmen, dem es schlecht geht – das wäre ihm jetzt zu viel. Stattdessen ist er fast nur noch in der Weiterbildung tätig. So kann er seine Zeit freier einteilen. Und seine Erfahrung weiter geben. "Das ist eine große Befriedigung für mich", sagt er.

Noch genießt Rolf Schneider seine Arbeit – und hält ganz generell die Rente für eine "blödsinnige Erfindung". Natürlich, fügt er hinzu, gelte das nicht für Menschen, die in ihrem Beruf körperlich beansprucht würden oder sich stark eingespannt fühlten. Aber: Den abrupten Übergang vom Berufsleben in die Rente hält er für falsch. Für viele sei das ein harter Aufprall. Von heute auf morgen fehlt die Aufgabe, das Gefühl, gebraucht zu werden, die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe, einem Kollegenkreis. Zudem, fügt er hinzu, sei es blödsinnig, den ganzen Erfahrungsschatz nicht abzurufen.

Erfahrung weiter geben

Das sehen auch einige Unternehmen so – und bieten ihren Mitarbeitern an, im Rentenalter weiter zu arbeiten. Etwa der Walldorfer Softwarekonzern SAP: Mitarbeiter im Ruhestand, die älter als 60 Jahre alt sind, können sich dort beim Senior Expert Service registrieren und weiter fürs Unternehmen tätig sein.

So wie Susan Marie Thomas. Sie ist 65 Jahre alt und arbeitet seit 1999 bei SAP, in einer Forschungsabteilung des Unternehmens in Karlsruhe. Vereinfacht gesagt untersucht sie, wie man beim Maschinellen Lernen Logdateien automatisch überwachen kann. Am 1. Dezember erreicht sie die Regelaltersgrenze. Doch sie will weiter arbeiten – zunächst für ein Jahr in Vollzeit. Danach könnte sie sich vorstellen, in Teilzeit weiter zu machen.

Ihre Entscheidung hat vor allem einen Grund: "Ich habe sehr viel Spaß bei der Arbeit", sagt sie. "Ich genieße das soziale Umfeld. Ich kann mit netten Leuten interessante Probleme untersuchen und viel Neues lernen." Geld spielt dabei keine Rolle. "Ich kann mich einfach mit der Idee von Rente noch nicht anfreunden", sagt sie.

"SAP Senior Experts sind aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung ab dem ersten Arbeitstag einsatzfähig", erklärt ein Unternehmenssprecher. Ziel sei es, dass sie punktuell bei kurzfristigen Projekten durch ihre Expertise weiter unterstützen und gleichzeitig ihr Wissen an nachfolgende Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben.

Für Susan Marie Thomas ist das ein Teil der Motivation, noch eine Weile weiter zu arbeiten. Ebenso wie die Tatsache, dass sie von den jungen Kollegen noch vieles lernen kann.