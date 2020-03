Das SAP-Firmenlogo an einem Firmengebäude in Walldorf. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf/Heidelberg/Mannheim. Die Mannheimer MVV Energie AG bittet ihr Aktionäre, nicht bei der Hauptversammlung am kommenden Freitag persönlich zu erscheinen. Grund sei die Ausbreitung des Coronavirus, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. "Dem tragen wir in der aktuellen besonderen Situation in besonderer Weise Rechnung", heißt es. Zwar werde die Hauptversammlung wie geplant im Mannheimer Rosengarten stattfinden. Allerdings würden die Informations- und Verpflegungsangebote vor Ort deutlich reduziert.

Stattdessen könnten die Aktionäre ihre Rechte auch ohne persönliche Teilnahme wahrnehmen. Dazu würde die Hauptversammlung in gesamter Länge auf der Internetseite des Unternehmens live übertragen inklusive einer Möglichkeit abzustimmen.

"Mit diesen Maßnahmen wollen wir sicherstellen, dass nur ein Bruchteil der sonst üblich teilnehmenden Aktionäre tatsächlich in den Rosengarten kommt und die Teilnehmerzahl weit unter den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden liegen wird". Zunächst war noch gemeldet worden, dass die Hauptversammlung wie geplant stattfinden sollte.

Der Softwarekonzern SAP hat wegen des neuartigen Coronavirus sämtliche für März geplanten Veranstaltungen abgesagt. "Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner haben für SAP oberste Priorität", teilte das Unternehmen am Montag mit. Als Vorsichtsmaßnahme habe man daher die Entscheidung getroffen, alle Präsenz-Veranstaltungen abzusagen – "unabhängig von deren Größe und Art". Dazu zählt auch die Kundenveranstaltung "SAP Now" in Berlin, aber auch mehrere Termine in den USA. Bereits im April will der Softwarekonzern die Veranstaltungen aber wieder wie geplant durchführen.

SAP hatte am Freitag insgesamt drei Coronavirus-Fälle am Standort in Sankt Ingbert bestätigt und vorsorglich beschlossen, alle Bürogebäude vor Ort zu schließen. Die Betroffenen befinden sich in Quarantäne, die übrigen Mitarbeiter am Standort sind bis auf weiteres angehalten, von zuhause zu arbeiten.

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

[-] Weniger anzeigen

Auch bei der Heidelberger Druckmaschinen AG soll eine für diesen Mittwoch geplante Kundenveranstaltung in Heidelberg und Wiesloch ausfallen. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher am Montag. Der Druckmaschinenbauer wollte eigentlich den Kunden im Vorfeld der Branchenmesse drupa ihre wichtigsten Neuheiten vorstellen. Dazu seien etwa 250 Kunden erwartet worden, denen man die Produkte nun virtuell über das Internet präsentieren werde.

Die BASF hat den Erlebnis-Samstag am 14. März inklusive des Auftakts der Vewranstaltungreihe "Auf einen Espresso mit ..." abgesagt. Das Besucherzentrum bleibt ebenfalls geschlossen.

Update: Dienstag, 10. März 2020, 11.52 Uhr