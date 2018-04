Von Thomas Veigel

Heidelberg. Sind wir nicht alle ein bisschen digitalisiert? Die meisten mehr, einige weniger? Viele sitzen den ganzen Tag bei der Arbeit am Computer und in der Freizeit haben sie ein Smartphone oder ein Tablet in der Hand. Diese Art der Digitalisierung betrifft ausschließlich die Medien, derer wir uns bedienen, um Informationen aufzunehmen oder weiterzugeben. Wir konsumieren auf digitalem Wege Nachrichten, Fotos, Filme und Musik, machen selbst digitale Bilder und Videos, versenden Töne und Farben digital, kaufen online ein.

Digitale Medien sind aus dem Alltag der meisten Menschen nicht mehr wegzudenken. 98 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre sind online, auch bei den Kindern sind es bereits 86 Prozent. In der Gesamtbevölkerung sind es 81 Prozent. Die Kinder sind auch die größten Internet-Optimisten: 82 Prozent sind davon überzeugt, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, komplett offline zu sein.

Aber die neue Welle der Digitalisierung, die gerade begonnen hat, auf uns zuzurollen, geht viel weiter. Genauso, wie wir unsere Schreibtische seit mittlerweile zwei Jahrzehnten Schritt für Schritt auf den Computer übertragen haben, soll dies auf viele andere Lebensbereiche übertragen werden - auf den Handel, die Produktion, die Verwaltung, die Schulen, das Gesundheitswesen, die Mobilität. Dabei entstehen immer größere Datenmengen, viele davon personenbezogen. Nutzer geben ihre Daten her, um digitale Angebote verwenden zu können. Daten sind der neue Rohstoff, mit dem gute Geschäfte gemacht werden. Neue Märkte und Geschäftsmodelle basieren auf dem Handel mit Daten. Beim Datenschutz gibt es viele offenen Fragen.

Das Internet wird auch beim nächsten Schub der Digitalisierung eine zentrale Funktion haben. Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution, heißt nichts anderes als die komplette Vernetzung aller an einem Produktionsprozess Beteiligten durch das Internet. Maschinen, Werkzeuge und Produkte werden durch integrierte Sensoren zu Datenquellen. Mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Roboter werden in Zukunft in der Lage sein, Daten zu verarbeiten und zu "lernen", fehlerfreie Produkte nach individuellen Kundenwünschen herzustellen. Immer mehr Arbeit wird von Maschinen übernommen.

Es gibt Experten, die glauben, dass ein Drittel der Jobs im Zuge der digitalen Transformation verloren geht. Es wird Veränderungen in der Gesellschaft geben, die zu Verwerfungen führen werden, wenn die Politik es nicht schafft, steuernd einzugreifen. Bei einer Umfrage unter Managern wurde von der Hälfte der Teilnehmer vermutet, dass unter anderem wegen der Digitalisierung in den nächsten 25 Jahren das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird. Oder eingeführt werden muss, um nicht Teile der Bevölkerung verelenden zu lassen. Möglicherweise kann ein Grundeinkommen aus einer neuen Maschinen- oder Robotersteuer finanziert werden.

Es gibt aber auch Stimmen, die keine massenhafte Arbeitsplatzvernichtung durch eine volldigitalisierte und automatisierte Zukunft sehen. Welche Auswirkungen die Digitalisierung habe, bestimme immer noch der Mensch, der die Verantwortung für Arbeit, Ausbeutung und Armut trage, schrieb der Historiker Caspar Hirschi kürzlich in der FAZ. Von drohender Massenarbeitslosigkeit war auch bei der zweiten und dritten industriellen Revolution die Rede. Passiert ist etwas anderes: Noch nie gab es in Deutschland so viele Jobs wie heute. Allerdings - und hier wurden rückblickend von allen Beteiligten Fehler gemacht - reicht nicht jeder Job zum Leben, denn es ist vor allem die Zahl der Mini- und Billig-Jobs gewachsen.

Die übergreifende Gesamtvernetzung läuft unter dem Stichwort "Internet der Dinge". Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte kommunizieren und kooperieren ständig miteinander. Ein Beispiel außerhalb der industriellen Produktion wird das sogenannte "Smart Home" sein. Alle Geräte werden dort miteinander vernetzt und über das Internet bedienbar sein, viele werden autonom arbeiten. Zum Beispiel wird die Waschmaschine vom Menschen nur noch gefüllt. Wann gewaschen wird, entscheidet der intelligente Stromzähler, der weiß, wann viel und damit günstiger Strom zur Verfügung steht.

Im Alltag wird uns die Digitalisierung am schnellsten beim Einkaufen begegnen, nicht nur beim Online-Shopping mit täglichem Lieferdienst bei frischen Lebensmitteln. Auch der stationäre Handel wird digitalisiert. Preisschilder werden digital, was ständige Preisänderungen bedeuten kann - wie wir es von Tankstellen schon kennen. Es wird interaktive Bildschirme geben mit Informationen zu einzelnen Produkten, ein intelligenter Einkaufswagen wird die Waren digital erfassen, bezahlt wird automatisch mit dem Smartphone, wenn man sich am Eingang über eine App registriert hat.