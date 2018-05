Von Thomas Veigel

Heidelberg. Wenn der Ball erst einmal rund ist, kann er nicht mehr bedruckt werden. Das war bisher so, doch die technische Entwicklung macht auch vor gebogenen Flächen nicht Halt. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat als erstes Unternehmen ein Verfahren entwickelt, dass das kontaktlose Bedrucken von dreidimensionalen Objekten erlaubt.

Im Keller des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Heidelberg bekommt der Prototyp der "Heidelberg Jetmaster Dimension" den letzten Schliff. Fachjournalisten und Finanzanalysten konnten gestern erleben, wie schnell der Druckvorgang abläuft. Am Computer wird der zu druckende Text eingegeben. Dann geht alles sehr schnell. Der Ball wird von einem Festhaltearm angesaugt, dann fährt ein Roboter mit einem Tintenstrahldruckkopf über den Ball, danach trocknet ein zweiter Roboterarm den Druck mit UV-Licht. Fertig ist der mit einem individuellen Motiv und Schrift bedruckte Ball.

Die erste Maschine geht im Sommer an das Würzburger Unternehmen Flyeralarm, das zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Druckbranche zählt. Flyeralarm hatte die Idee, Bälle nach Kundenwünschen zu bedrucken und eine Maschine, die das kann, in Heidelberg bestellt. 2002 begann Flyeralarm als Ein-Mann-Unternehmen, heute ist es mit fast 1500 Mitarbeitern und 30 Druckmaschinen eine der größten Online-Druckereien Europas.

Jason Oliver, bei Heidelberg seit gut einem Jahr zuständig für das Zukunftsgeschäft mit digitalen Druckmaschinen, sieht viele weitere Anwendungsmöglichkeiten für das Drucken in der dritten Dimension. Oliver nennt die Technologie sogar "Drucken in der vierten Dimension", da das dreidimensionale Objekt durch den Druck eine weitere Dimension erhalte. Die Autoindustrie zeigt Interesse, selbst große Flugzeuge können mit dem Tintenstrahl-Roboter bedruckt werden. Heute werden auf Autos, Flugzeuge und andere gebogene Objekte wie Flaschen bedruckte Folien aufgeklebt oder es wird mit der Airbrush-Technologie gearbeitet. In Zukunft kann sich also ein - vorher programmierter - Roboter am gebogenen Objekt austoben. Man darf gespannt sein, welche Motive die Autoindustrie ihren Kunden anbieten wird.

Die Heidelberger Druckmaschine AG bot gestern einige weitere Einblicke in den zweiten Versuch, im Digitalgeschäft Fuß zu fassen. Beim ersten Mal - vor rund 15 Jahren - wurde mit Milliardenaufwand eine eigene Maschine namens Nexpress entwickelt. Allerdings am Markt vorbei, denn sie war zu groß, zu komplex und vor allem zu teuer. Vor zehn Jahren wurde das Projekt gestoppt, Heideldruck verkaufte Nexpress an den ehemaligen Partner Kodak. Vor drei Jahren startete der damalige Vorstandsvorsitzende Bernhard Schreier mit dem Verkauf von digitalen Laserdruckmaschinen des Herstellers Ricoh den zweiten Versuch. Mit Erfolg. 400 Maschinen der Ricoh Heidelberg Linoprint C wurden bisher verkauft. Heidelberg habe jetzt, so Oliver, ein weltweites Service- und Vertriebsnetz für das Thema Digitaldruck, auf dem weiteres Wachstum aufgebaut werden könne.

Im vergangenen Jahr kam mit einem neuen Partner eine neue Technologie ins Unternehmen - die Tintenstrahltechnologie von Fuji. Gemeinsam will man sich neue Kundengruppen erschließen, neue Technologien entwickeln und in Bereiche vordringen, die bisher dem Offset-Druck vorbehalten waren. Details der Kooperation würden gerade verhandelt.

Im Herbst soll die erste digitale Etiketten-Druckmaschine vorgestellt werden, die Technologien von Heidelberg und Fuji vereint. "Der Markt wartet sehnsüchtig auf diese Maschine", sagte Jason Oliver. Die Nachfrage nach individualisierten Etiketten steige.

Bei der Bekanntgabe der Kooperation mit Fuji im November vergangenen Jahres hatte Vorstandsvorsitzender Gerold Linzbach ein Umsatzziel für das Digitalgeschäft genannt. In drei Jahren rechnet das Unternehmen mit 200 Millionen Euro Umsatz, im vergangenen Jahr seien es, so Linzbach gestern, rund 70 Millionen Euro gewesen. "Wir wollen unseren Kunden mit neuen Produkten neue Möglichkeiten erschließen", sagte Linzbach. Digitales Drucken im industriellen Maßstab sei der nächste Quantensprung in der Technologie.