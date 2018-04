Nicht nur viele Reinigungskräfte arbeiten in zeitlich befristeten oder geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. In Baden-Württemberg ist die Zahl der prekären Beschäftigungen in den vergangenen Jahren um fast zehn Prozentpunkte angestiegen. Foto: dpa

Von Antonia Lange

Stuttgart. Zeitverträge, Mini-Jobs oder dauernd neue Befristungen: Immer mehr Menschen im Südwesten sind einer Studie zufolge in bedenklichen Arbeitsverhältnissen. Besonders betroffen sind junge Leute und Frauen. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Internationalen Instituts für Empirische Sozialökonomie hervor, die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Baden-Württemberg in Auftrag gegeben hatte. Demnach stieg der Anteil von Arbeitnehmern in zeitlich befristeten, Teilzeit- oder Minijobs in Baden-Württemberg 2011 auf 38,9 Prozent - 2003 hatte er noch bei 31,8 Prozent gelegen. Zahlen für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor. Die Gewerkschaft sieht für diese Menschen eine besonders große Gefahr, in die sogenannte prekäre Beschäftigung abzurutschen. Das sind unsichere oder ungeschützte Jobs, bei denen Beschäftigte häufig trotz Arbeit in Armut leben.

Der Studie zufolge müssen vor allem Frauen um eine sichere Anstellung bangen: Zuletzt arbeiteten im Land 56 Prozent der Frauen befristet oder nicht in Vollzeit. Bei den Männern lag der Anteil 22 Prozent. "Es gibt immer noch eine Mehrheit derer, die sagen: Ich will einen Teilzeitjob haben, weil ich andere Verpflichtungen habe", räumte der Mitautor der Studie, Ernst Kistler, ein. Bei Frauen sei das häufig die Kindererziehung. Allerdings sei es fraglich, inwieweit die Teilzeit freiwillig sei - und nicht etwa öffentliche Betreuungseinrichtungen fehlten. Auch junge Leute werden beim Einstieg in den Beruf zunehmend mit befristeten Verträgen abgespeist, wie aus der Studie hervorgeht. Demnach lag der Anteil der 15- bis 24-Jährigen ohne unbefristete Vollzeitstelle 2011 bei über einem Drittel. Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor waren es noch bei 12,3 Prozent. "Bei ihnen werden im Alter die negativen Folgen der Arbeitsmarktreformen und die Leistungseinschränkungen der Rentenreformen zusammentreffen", sagte der DGB-Landesvorsitzende Nikolaus Landgraf. "Ihr Risiko der Altersarmut steigt."

Mit höherem Alter sinkt den Zahlen zufolge zwar der Anteil an Personen, die in Teilzeit, Befristung, Leiharbeit oder auf geringfügiger Basis arbeiteten - bei älteren Beschäftigten zwischen 55 und 64 Jahren steigt er dann aber wieder.

"Arbeit verkommt immer mehr zur Ramschware ohne Wert, wenn wir nicht gegensteuern", betonte Landgraf. Die Gewerkschaft sei nicht grundsätzlich gegen Leiharbeit oder Werkverträge. Sie dürften allerdings nicht missbraucht werden. Die Entwicklung sei vor allem von bundesrechtlichen Rahmenbedingungen und ökonomischen Fehlanreizen gesteuert. "Wir brauchen deshalb einen Politikwechsel."

Die Arbeitgeber warfen der Gewerkschaft vor, unnötig Ängste zu schüren. Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg sei in einer guten Verfassung, erklärte Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt. "Ein aktueller Trend zur Verdrängung von ,Normalbeschäftigungsverhältnissen' hin zu mehr Billiglöhnen ist nicht nachweisbar." Die Diskussion um den Missbrauch von Werkverträgen hatte nach einer SWR-Reportage Mitte Mai an Fahrt gewonnen. Ein Reporter hatte sich von einer Leiharbeitsfirma anstellen lassen, die ihn an eine Logistikfirma verlieh. Über einen Werkvertrag arbeitete er dann in den Hallen des Autoherstellers Daimler. Der Autobauer hatte der Darstellung in dem Beitrag widersprochen, aber auch erklärt, es sich im internationalen Wettbewerb nicht leisten zu können, in der gesamten Wertschöpfungskette Metalltarife zu zahlen.