Frankfurt. (dpa/dbe/tv) Die Finanz- und Schuldenkrise treibt immer mehr Anleger in die Arme des deutschen Mittelstands. Der MDax, der kleine Bruder des Leitindex Dax, steht so hoch wie noch nie. Gestern übertrumpfte der Börsenindex für mittelgroße Werte seinen bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2007. Im laufenden Jahr ging es bisher trotz aller Krisenängste um fast 25 Prozent nach oben.

Kurstreiber in dem Index sind auch drei erfolgreiche Unternehmen aus der Region. Allen voran der Mannheimer Schmierstoffproduzent Fuchs Petrolub. Als würde das Unternehmen in einer Welt ohne Euro-Krise, Griechenland-Debatten und sinkenden Konjunkturprognosen agieren, stieg die Vorzugsaktie seit Jahresbeginn um unglaubliche 55 Prozent. Noch besser entwickelte sich die Stammaktie des Unternehmens, die größtenteils in Hand der Familie Fuchs sind. Deren Wert legte sei Jahresbeginn um über 58 Prozent zu. Egal ob Stamm- oder Vorzugsaktie, wer sein Geld vor drei Jahren in die Papiere von Fuchs Petrolub investiert hat, bekommt heute bei einem Verkauf den dreifachen Einsatz.

Etwas schwächer als der MDax, aber immer noch sehr gut, entwickelten sich die Aktien von Bilfinger und Südzucker. Das Mannheimer Bau- und Dienstleistungsunternehmen legte seit Jahresbeginn um knapp 15 Prozent zu. In den letzten zwölf Monaten hingegen ging es um fast 24 Prozent nach oben.

Die Aktie des größten Zuckerproduzenten Europas, ebenfalls aus Mannheim, steht heute wie die von Bilfinger rund 15 Prozent höher im Vergleich zum Jahresbeginn. Aber auch hier können Anleger, die schon länger auf Südzucker setzen, sich glücklich schätzen. So hat sich die Aktie in den letzten drei Jahren nahezu verdoppelt.

Weniger gute Erfahrungen haben die Heidelberger Unternehmen mit dem MDax gemacht. Sowohl Heidelberger Druckmaschinen, wie auch der Finanzdienstleister MLP flogen, vor allem wegen deutlich gesunkener Kurse, aus dem Index. MLP musste den Index bereits im Juni 2010 verlassen, Heideldruck fiel im März dieses Jahres aus dem MDax. Beide Unternehmen sind im SDax notiert. Der MLP-Kurs ist im laufenden Jahr um immerhin ein Prozent gestiegen, der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie hat in diesem Jahr 18 Prozent verloren, in den vergangenen fünf Jahren waren es fast 95 Prozent. Ein weiteres MDax-Unternehmen aus der Region war im Juni 2010 in den Dax aufgestiegen: HeidelbergCement.

Die Rally am MDax könnte sich auch in Zukunft weiter fortsetzen. Für einen weiteren Anstieg sprechen die gleichen Gründe wie für den Aktienmarkt im Allgemeinen. So werfen Staatsanleihen finanzstarker Länder wie Deutschland oder Norwegen kaum noch Renditen ab. Und spätestens nach dem massiven Eingriff der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Eurokrise gibt es Experten zufolge auch keinen Grund, Aktien aus dem Depot zu nehmen. EZB-Chef Mario Draghi hatte gesagt, dass die Zentralbank alles Notwendige tun werde, um den Euro zu erhalten. "Und glauben Sie mir - es wird ausreichen", so Draghi.

Eine Einschätzung, die auch Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank teilt: "Mit EZB und Euro-Rettungsschirm ESM ist jetzt erst einmal Ruhe im Karton." Nunmehr deute sich eine Stabilisierung der Konjunktur und eine politische Harmonisierung der Eurozone an. Und genau davon dürfte der MDax besonders profitieren, weil der exportstarke deutsche Mittelstand vor allem im Ausland gute Geschäfte mache.

Falls die Politiker und die Zentralbanken trotz aller Bemühungen die Eurokrise allerdings nicht in den Griff bekommen sollten, könnten MDax-Aktien aber auch wieder stark unter Druck geraten. Schließlich seien rund 75 Prozent der im MDax gelisteten Firmen von der Weltkonjunktur abhängig, sagte Marktanalyst Oliver Caspari vom Bankhaus Lampe. Die im deutschen Leitindex notierten Unternehmen hingegen machten 50 Prozent all ihrer Geschäfte in Deutschland.