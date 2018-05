Walldorf. (rö) Nicht nur die Mitarbeiter schütteln verständnislos den Kopf: Die in Walldorf ansässige Firma Microm International GmbH, die zum Thermo Fisher Konzern gehört, ist ein hoch profitabler Medizingerätehersteller mit rund 100 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von 36 Millionen Euro und einer Umsatzrendite von circa 30 Prozent (so die Zahlen der Gewerkschaft IG Metall). Trotz dieser Erfolgszahlen soll der Standort Walldorf zum 31. März 2014 geschlossen und die komplette Produktion nach China verlagert werden. Das haben gestern in einem gemeinsamen Gespräch Vertreter der IG Metall Heidelberg, des Betriebsrats von Microm und des Konzernbetriebsrats der Thermo Fisher Deutschland bekannt gegeben. Nach ihren Worten wird von der Konzernführung als Grund für diese Entscheidung die strategische Ausrichtung des Gesamtkonzerns angeführt. Weder von der Geschäftsführung der Thermo Fisher Scientific GmbH noch von der Microm-Geschäftsführung war dazu gestern eine Stellungnahme zu bekommen.

"Wir wollen nicht hinnehmen, dass es zu betriebsbedingten Kündigungen wegen der Schließung kommt", sagte Bernd Knauber, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Heidelberg. Derzeit sieht es aber genau danach aus: Der Interessenausgleich läuft; scheitert er - wovon man ausgeht -, geht es nur noch um den Sozialplan. Von den Walldorfer Mitarbeitern hat bisher niemand ein offizielles Angebot erhalten, nach China mitzugehen. Stattdessen sind jetzt schon chinesische Konzern-Mitarbeiter in Walldorf vor Ort, um sich sukzessive einlernen zu lassen. "Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind für 2014 schlecht zu prognostizieren", sagte Jürgen Bitz, Vorsitzender des Microm-Betriebsrats. Angesichts eines Durchschnittsalters der Belegschaft in Walldorf von 46 Jahren wird es seiner Ansicht nach aber "für manche schwierig".

"Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein so erfolgreiches Unternehmen verlagert wird", machte Jürgen Bitz das Unverständnis über die Entscheidung deutlich. Die Firma Microm wurde 1987 in Walldorf gegründet und entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der führenden Hersteller im Histologie-Markt - es werden unter anderem Kryostate und Schneidegeräte wie Mikrotome entwickelt und hergestellt, die in Krankenhäusern, Forschungslabors oder Pathologien zum Einsatz kommen. Das zunächst selbstständige Unternehmen gehörte ab Mitte der 90er Jahre zum Carl-Zeiss-Konzern, ab 1999 dann zu Richard-Allan Scientific und ist seit 2006 Teil der sogenannten "AP-Division" des Thermo Fisher Konzerns, die außerdem Standorte in England, den USA und China hat. "Wir können nicht verstehen, dass man den besten Standort zumacht", sieht Bitz Microm der konzerninternen Konkurrenz überlegen - sowohl was die Innovationen der vergangenen Jahre angeht als auch technologisch.

Für den Walldorfer Betriebsratsvorsitzenden hat die Verlagerung nach Shanghai rein strategische Gründe. Thermo Fisher wolle seinen Standort im asiatischen Raum stärken, "dem ordnen sie alles andere unter". Derzeit würden 15 Prozent der Microm-Produkte in Asien verkauft, 30 Prozent auf dem amerikanischen Kontinent, der Rest in Europa. Die Konzernführung gehe von der Annahme aus, mit der Standortverlagerung wachse der Anteil der asiatischen Kundschaft bis 2017 auf 27 Prozent. Nach Ansicht des Betriebsratsvorsitzenden handelt es sich dabei aber um eine "Entscheidung aus dem Bauch heraus, die nicht durch Zahlen unterlegt ist". Seitens der Konzernführung werde zwar auf den "Kostendruck" hingewiesen, gleichzeitig heiße es aber, man erwarte "keine Ersparnisse" durch die Produktion in China. Laut Jürgen Bitz hat Thermo Fisher erst 2012 allerdings 40 000 Quadratmeter an neuer Betriebsfläche in Shanghai eingeweiht, "die müssen gefüllt werden".

Derzeit werden die Microm-Produkte ausschließlich in Walldorf hergestellt und von hier aus weltweit vertrieben. Das Material (im Wert zwischen fünf und zehn Millionen Euro jährlich) wird hauptsächlich bei mittelständischen Betrieben aus Baden-Württemberg eingekauft, viele haben ihren Sitz in Walldorf, Wiesloch und Umgebung. Auch dort werde die Verlagerung nach China kritisch gesehen. "Wir wissen von einem 20-Mann-Betrieb, der die Hälfte seiner Produktion an Microm liefert, dass er sich nicht vorstellen kann, nach China zu liefern", sagte Bernd Knauber. Zumal es Zweifel gibt, ob man in China überhaupt erfolgreich produzieren kann. "Selbst die Chinesen wollen kein 'Made in China'", so Jürgen Bitz. Gerade im Feinmechanikbereich bekommen die Chinesen nach seinen Worten "manche Teile einfach nicht hin".

An 16 deutschen Thermo-Fisher-Standorten wurden über 2000 Unterschriften der Mitarbeiter gesammelt, um gegen die Schließung der Firma in Walldorf zu protestieren. Die amerikanische Konzernleitung sei von dieser Solidarität "überrascht" gewesen, berichtete Walter Heidenfelder, Betriebsratsvorsitzender von Thermo Fisher Deutschland. Dennoch sei die Antwort sehr unverbindlich gewesen: Man müsse mittelfristig an die Zukunft des Konzerns denken.

Um sich gegen die Schließung des Walldorfer Standorts zur Wehr zu setzen, "haben Betriebsräte viele Möglichkeiten", sagte Heidenfelder. "Wir können uns alles Mögliche vorstellen." Zunächst will man aber die weiteren Gespräche, die für 29. Januar und 5. Februar angesetzt sind, abwarten. "Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir noch etwas erreichen", sagte Bernd Knauber.