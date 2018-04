Von Sarah Goebel

Mannheim. Im Süden von Norwegen liegt das kleine Städtchen Rjukan. Eingeschlossen ist das Tal von Bergen und liegt knapp 180 Kilometer westlich von Oslo entfernt. Es gehört zu den Orten, die im Winterhalbjahr von Oktober bis März zwar Tageslicht haben, wegen der geografischen Verhältnisse jedoch vom direkten Sonnenlicht nicht erreicht werden. Doch seit kurzem wird es in dem kleinen Ort wieder hell: Der Mannheimer Bau- und Dienstleistungskonzern Bilfinger hat im Auftrag der Gemeinde auf einem Berg über Rjukan drei sich überlagernde Spiegel mit einer Größe von jeweils 17 Quadratmetern installiert. Diese reflektieren das Sonnenlicht direkt auf den Marktplatz von Rjukan. Hintergrund [+] Lesen Sie mehr Die Gemeinde RjukanRjukan ist ein kleines Städtchen, das im engen Vestfold-Tal liegt. Hier gibt es viel Wald, einen Wasserfall und den Berg Gaustatoppen. Von einer Autobahn oder einem Flughafen ist weit und breit keine Spur. Die Gemeinde befindet sich im Süden von Norwegen, 180 Kilometer westlich von der Hauptstadt Oslo. Sie liegt in der Provinz Telemark und ist Verwaltungssitz der Kommune Tinn. Zwar bekommt die Gemeinde Tageslicht zu Gesicht, jedoch keine direkte Sonneneinstrahlung. Die Erde macht eine Umkreisung um die Sonne, für die sie ein Jahr braucht. Dabei steht sie schräg zur Sonne, was dazu führt, dass die Sonnenstrahlen im Winter nur sehr flach auf die Nordhalbkugel treffen. Das bedeutet: Je nördlicher, desto weniger Licht trifft ein. Das Problem mit der Sonneneinstrahlung in Rjukan liegt jedoch vor allem an der Enge des Tals: Das Licht der tief stehenden Wintersonne kann den Talboden des kleinen Städtchens im Winterhalbjahr Oktober bis März nicht erreichen. Dazu kommen noch die Berge, die das Tal umgeben und es so abschirmen, dass die Sonne nicht bis zum Boden kommen kann. Das ist der Grund dafür, dass die 3473 Einwohner von Rjukan mit dunklen Wintertagen beschert werden. Auf dem Marktplatz können sie ab sofort Sonne tanken, dank der drei Spiegel, die haushoch sind und das Sonnenlicht in direkter Linie an den Marktplatz reflektieren.

Ein Expertenteam von Bilfinger hat oberhalb der Gemeinde, in der Höhe von etwa 850 Metern, einen Ort entdeckt, der während der gesamten Winterzeit von der Sonne beschienen wird und auf gerader Linie zum Marktplatz liegt. Um den Streubereich des reflektierenden Lichts zu fokussieren, entschied man sich für die gigantischen Spiegel, die die Kleinstadt bei Sonnenschein erhellen. Computergesteuert folgen diese dem Tageslauf der Sonne und reflektieren rund 80 Prozent des direkten Lichts auf eine rund 250 Quadratmeter große Fläche des Marktplatzes. Die Sonnenspiegel, die auch Heliostaten genannt werden, wurden speziell für den kalten, schneereichen und stürmischen norwegischen Winter gebaut. Sie sind ausgerüstet mit einem Solar-Motor, der die Reflektoren in ihrer vertikalen Achse bewegt. Damit können sie neben ihrer normalen Betriebseinstellung in einen Nachtmodus gebracht werden, um den Schneefall auf die Spiegeloberfläche zu reduzieren. Außerdem kann eine Schutzeinstellung vorgenommen werden, die vor starkem Wind schützen soll. Diese riesigen Spiegel werden mit Wind- und Sonnenenergie betrieben. Die Kosten für das "Spiegel-Projekt" betragen 600.000 Euro. Diese Kosten haben die Bewohner der kleinen Stadt auf sich genommen, um nun auch in der Winterzeit von der Sonne beschienen zu werden.

Die Sonnenspiegel, die die Bewohner von Rjukan mit Sonnenlicht versorgen sollen, werden am heutigen Donnerstag feierlich eingeweiht. Erwartet werden Journalisten aus aller Welt: Amerikaner von einem der größten Hörfunk- und Fernseh-Anstalten des Landes (CBS), Chinesen mit ihrem Staatsfernsehen und die Briten mit BBC. Zudem dürften die drei Spiegel ein Touristen-Magnet werden, was der kleinen Gemeinde mitten in der wilden Natur Norwegens zusätzliche Einnahmen bringen wird.