Von Jonas Labrenz

Heidelberg. In kleinen Spiralen fallen die Späne auf die Werkbank. Tobias Hoth fährt noch einmal mit dem Hobel über den Bassbalken, nimmt den Korpus in die Hand, kneift ein Auge zu und prüft mit einem Blick das Holzstück, das später im Inneren des Instruments verschwindet. 200 Stunden arbeitet der 42-Jährige an einer Geige, 300 Stunden braucht er im Schnitt für ein Cello. Hoth ist Geigenbaumeister - seit 13 Jahren.

Es riecht nach frisch gesägtem Holz in dem Appartement auf den Konversionsflächen. "Es ist eigentlich schön, aber ich rieche es schon nicht mehr - man gewöhnt sich daran", schmunzelt Hoth, nimmt seine Brille von der Nase und versteckt sie in der linken Hand. "Die nehme ich eigentlich immer ab - so stark kurzsichtig bin ich doch nicht."

Nur ein Schild an der Tür weist auf die Werkstatt hin. "Es ist hier nicht typisch, wie man es sich vorstellt. Das hatte ich früher in Kirchheim", sagt er, und die Sonne scheint durch die großen Fenster, die nur ein wenig des Verkehrslärms von der Römerstraße in den zweiten Stock lassen, wo der Geigenbauer sich in vier Zimmern eingerichtet hat.

In Hoths Werkstatt prallen Welten aufeinander. Der Geigenbau ist ein jahrhundertealtes Handwerk. Noch immer gibt es Geigen, die heute genau so gebaut werden, wie vor 100 Jahren. "Daran hat sich eigentlich nicht viel geändert." Eigentlich. Denn die helle Werkstatt in dem Wohnblock ist nur eine Facette, in der sich der Zeitgeist in Hoths Alltag bemerkbar macht.

Die Zeit bleibt nicht stehen", sagt der Geigenbauer und zuckt die Schultern. Heute kämen viele Kunden bereits mit Preisvorstellungen aus dem Internet ins Geschäft. Vor allem beim "Drumherum", den Saiten und Kästen, spürt Hoth, dass die Kunden deshalb heute lieber im Internet zugreifen: "Das war früher auch ein eigener Geschäftsbereich, ist aber deutlich weniger geworden."

Der Fachkräftemangel ist auch bei Hoth angekommen: "Ich könnte sofort einen Mitarbeiter einstellen." Denn über mangelnde Arbeit könne er sich nicht beklagen. Fragt man ihn, wie viel Arbeit er hat, grinst der Familienvater: "Meine Frau würde sagen: Viel zu viel." Täglich beinahe zehn Stunden verbringt Hoth in der Werkstatt, ist teilweise sieben Tage in der Woche beschäftigt. Gerade bei dringenden Anfragen möchte der 42-Jährige seine Kunden auf keinen Fall hängen lassen: "Dann geht es doch immer kurzfristig."

Auch in Tobias Hoths Werkstatt in der Heidelberger Römerstraße fallen beim Hobeln ordentlich Späne. Foto: Rothe

"Mitarbeiter sind allerdings schwer zu finden", erklärt Hoth. Geigenbauer werden entweder in Werkstätten oder an einer der großen Geigenbauschulen ausgebildet. Er selbst hat die renommierteste in Deutschland besucht. Seit 1853 existiert die staatliche Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau Mittenwald: "Und die nehmen pro Jahrgang nur zwölf Auszubildende auf. Das heißt pro Halbjahr werden nur sechs fertig." Und niedergelassene Geigenbauer gibt es heute deutlich mehr. "In München sind es an die vierzig. Ich weiß gar nicht, wovon die leben." In Heidelberg sind es heute zwar nur vier. In Hoths Kindheit war das allerdings noch anders: "Wenn ich mich recht erinnere, gab es sogar nur einen."

Dass die Geigenbauer heute oft in die Selbstständigkeit gehen, liegt auch am Einkommen. Hoth hat für die Wiener Philharmoniker gearbeitet, später in einer Werkstatt in München, doch schließlich habe er sein "eigenes Ding" machen wollen. "Das Finanzielle spielt auch eine Rolle. Man kann als Angestellter davon leben - aber nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wie es heute ist, aber es ist im Bereich des Mindestlohns. Mit Schwankungen von Werkstatt zu Werkstatt."

Dabei sind die Instrumente nicht günstig. 500 bis 600 Euro sollten Anfänger mindestens ausgeben: "Das ist die unterste Grenze für eine Geige." Die ist dann nicht von Hoth selbst gebaut, aber spielfertig gemacht. "Und das kostet einfach Zeit - und die kostet eben auch." Sonst tue es auch ein Leihinstrument für monatlich 15 Euro. Nach oben sind den Preisen dagegen kaum Grenzen gesetzt. Die "Lady Blunt Stradivari" wechselte für 11,7 Millionen Euro den Besitzer.

Doch es muss kein Instrument aus dem Hause Stradivari sein, weiß Hoth: "Im Schnitt hat ein Streichinstrument einen höheren Zuwachs als jede Aktie." Am besten funktioniere das mit alten Instrumenten aus Italien: "Da spielt der Mythos natürlich immer mit rein". Der Geigenbauer schätzt auch Instrumente für Kunden und fragt, was sie früher bezahlt haben: "Man kann es nicht eins zu eins sehen, aber es liegen Welten dazwischen."

Wertvolle Originale werden heute sogar bis auf die kleinsten Kratzer nachgebaut. Hoth öffnet den weißen Schrank, hinter dessen Glastüren sich Geige an Geige reiht und nimmt ein dunkles Instrument heraus. Die Saiten klimpern leise, als er es am Hals packt und umdreht. Mit der Fingerspitze fährt er über die Furchen auf der Rückseite des Instruments - "manche sind nur auf alt gemacht, andere werden bis ins kleinste Detail nachgebaut". Dann sind die Kratzer auf der Rückseite nicht wahllos, sondern genau dem Original nachempfunden.

Auch einfachere Instrumente hat Hoth in seinen Regalen. Er nimmt ein Cello heraus, spannt den Bogen mit wenigen Handgriffen und spielt eine kleine Melodie. Das Instrument stammt aus Osteuropa. "Es sind handwerklich solide Instrumente", erzählt Hoth. Gerade im Schulbereich würden häufig Instrumente aus China angeboten. Allerdings: "So wie es am Anfang war mit den ganz furchtbaren chinesischen Instrumenten - das hat sich schon gewandelt." Das Lohngefälle dagegen ist geblieben: "Die Instrumente sind schon deutlich günstiger".

Neben dem Verkauf von Instrumenten und dem Neubau repariert Hoth Geigen, Celli, Bratschen und Kontrabässe. "Das täglich Brot des Geigenbauers", schmunzelt der 42-Jährige und zeigt seine aktuellen Projekte.

Hier und da haben die Instrumente Risse. Lacke, Harze und Leim stehen in kleinen Einweckgläsern im Regal oder auf der Werkbank. Eines nimmt Hoth heraus, schraubt den Deckel auf, grinst: "Das hier riecht wie eine Süßigkeit." Die Geigen hängen an Drahtseilen im Raum. Immer wieder muss Hoth auch die Schnecke austauschen oder die Ebenholz-Griffbretter. Seine aufwendigste Arbeit brachte ihm ein Kunde in München. "Er kam mit drei Plastiktüten. Darin: Sein Cello. "Der Musiker hatte einen Unfall, das Instrument flog durch die Windschutzscheibe des Autos. "Es war eine irrsinnige Arbeit", lacht Hoth: "Es war ein Puzzle." Der Geigenbauer spielt in seiner Freizeit gern selbst Cello. Warum er das Instrument nicht an der Universität studiert hat? Er grinst: "Dafür bin ich zu schlecht."