Von Harald Berlinghof

Unweit der Weser grasen auf saftigen grünen Wiesen schwarz-weiße Holstein-Kühe, ringsum drehen sich gemächlich zahlreiche Windkraftanlagen und mittendrin steht ein rotbraunes Backsteingebäude. Es fällt kaum auf, dass hinter den Backsteinmauern und unter der saftigen Wesermarsch an der Zukunft gearbeitet wird. Das Eon-Kraftwerk Huntorf ist eines von weltweit zwei Pilot-Kraftwerken, das Strom, der mit Hilfe von Kompressoren in Druckluft verwandelt wird, speichern kann.

1978 wurde ein neuer - und bis heute weltweit einmaliger - Kraftwerkstyp in Betrieb genommen: das Luftspeicher-Gasturbinenkraftwerk Huntorf. Das Kraftwerk Huntorf ist ein Spitzenlastkraftwerk, das Strom in Zeiten einer geringen Nachfrage, also billigen Strom, in mechanische Energie (komprimierte Druckluft) umwandelt, sie im Untergrund speichert und bei Bedarf kurzfristig wieder in Strom verwandelt.

Doch wohin mit der komprimierten Luft? Die Gegend um das Kraftwerk ist bekannt für seine Salzkavernen. Das Kraftwerk in Huntorf pumpt in Zeiten geringen Strombedarfs, wenn Strom im Überfluss zur Verfügung steht, mit Hilfe von elektrischen Kompressoren Luft in zwei unterirdische Salzkavernen, die in einer Tiefe zwischen 600 und 850 Metern liegen. Es dauert etwa acht Stunden, bis die beiden unterirdischen Kavernen mit einem Gesamtvolumen von 300 000 Kubikmetern mit Luft von über 70 bar gefüllt sind. Beim Komprimieren von Luft entsteht Wärme, wie jeder weiß, der schon einmal seinen Fahrradschlauch mit einer Handpumpe aufgefüllt hat.

Diese Wärme geht beim Kraftwerk in Huntorf verloren, was den Wirkungsgrad der Stromrückgewinnung aus Druckluft verringert. Gerade einmal 40 Prozent der zur Komprimierung eingesetzten Energie wird bei der Rückumwandlung in Strom mit Hilfe einer Turbine zurück gewonnen. Zusätzliche Stromfresser sind die Heizungen, die das Gas, das beim Entspannen extrem abkühlt, vor der Vereisung schützen müssen.

Eine Weiterentwicklung dieses Kraftwerkstyps ist das sogenannte adiabatische Kraftwerk, das die Wärme der Kompression für die Entspannungsabkühlung nutzt. Damit kann der Wirkungsgrad auf immerhin 70 Prozent gesteigert werden. In Zeiten hohen Strombedarfs, wenn Stromknappheit herrscht, wird die unterirdisch gespeicherte Druckluft dann in der Gasturbine zur Stromerzeugung genutzt.

Sonne und Wind sind schwer kalkulierbar. Die Sonne scheint selbst in der Sahara nicht rund um die Uhr. Der Wind weht selbst auf der Nordsee jährlich nur maximal 4000 Stunden lang mit einer Geschwindigkeit, die Windkraftanlagen für die Stromerzeugung nutzen können. Das Jahr hat aber insgesamt 8760 Stunden, doch selbst auf hoher See sind Flauten keine Seltenheit.

Die Anlagen laufen erst ab einer gewissen Mindestwindstärke überhaupt an, und bei zu hohen Windgeschwindigkeiten schalten die Windkraftanlagen ebenfalls automatisch ab. Aber still stehende Windkraftanlagen trotz wehendem Wind haben meist noch eine andere Bewandtnis. Es wird einfach kein zusätzlicher Windstrom gebraucht, weil die Stromnetze ausgelastet sind. Die Stromautobahnen sind voll, weil kurzfristig zu viel Grünstrom im Netz ist. Kommt dann noch eine geringe Nachfrage dazu, bildet sich - wenn wir im Bild bleiben - eben ein Stau. Nebenbei bemerkt wird den Anlagenbetreibern auch für Produktionsausfälle durch volle Netze die gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung gezahlt, so als ob sie tatsächlich Strom ins Netz abgegeben hätten.

Angesichts der in Deutschland in Angriff genommenen Energiewende mit der Abschaltung der Atomkraftwerke und dem Ausbau der erneuerbaren Energien richtet sich das Augenmerk der Politik zunehmend auf potenzielle Möglichkeiten, Strom zu speichern und ihn dann, wenn es wegen notwendig wird, wieder ins Netz einzuspeisen. Dazu gibt es unterschiedliche technische Möglichkeiten, die jedoch stets mit Energieverlusten einhergehen. Um eine Wirtschaftlichkeit der Stromspeicherung zu erreichen, müssen die Investitionskosten, die Lebensdauer und die Höhe der Selbstentladung beachtet werden. Der Wirkungsgrad spielt nur indirekt in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Im Prinzip wäre der Wirkungsgrad nur von untergeordneter Bedeutung, weil erneuerbare Energien prinzipiell in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen. Am Erfolg versprechendsten werden immer wieder die Pumpspeicherkraftwerke und die Methanisierung von Wasser (Power to gas) genannt, aber auch sogenannte Druckluftspeicherkraftwerke, wie im niedersächsischen Huntorf.

Die technisch einfachste Form der Stromspeicherung bei akzeptablen Investitionen bieten die sogenannten Pumpspeicher(kraft)werke, die im Prinzip aus einem Obersee und einem Untersee bestehen. Bei einem hohen Stromangebot im Netz wird mit elektrischen Pumpen Wasser aus dem Untersee in den Obersee gepumpt, bei einem drohenden Stromdefizit wird Wasser mit Hilfe von Fallrohren abgelassen, das eine Turbine mit Generator antreibt und so Strom erzeugt. Die elektrische Energie wird zunächst in - unbegrenzt speicherfähige - potentielle Energie (Lageenergie) des Wassers verwandelt und schließlich wird daraus beim Abfließen wieder elektrische Energie. Doch auch hier geht Energie verloren. Grundsätzlich wird mehr Strom beim Hochpumpen verbraucht, als beim Abfließen erzeugt wird. Pumpspeicherkraftwerke erreichen aber immerhin Wirkungsgrade bis zu 80 Prozent. Verbunden sind mit dieser Technologie allerdings ökologische Nachteile und unter Umständen Sicherheitsdefizite wegen Dammbruch, weshalb die Pumpspeicher in Deutschland höchst umstritten sind. Zudem benötigen sie eine große Höhendistanz zwischen Obersee und Untersee, die nur in Süddeutschland zu finden ist. Um den periodisch anfallenden norddeutschen Strom aus Windenergie zu speichern, eine denkbar ungünstige Tatsache.

Da wäre es doch klug, norwegische Wasserspeicher für deutschen Strom zu nutzen? Doch um deutschen Überschussstrom dorthin zu transportieren, reicht das norwegische Stromnetz bei weitem nicht aus. Also bauen wir neue Stromleitungen in Norwegen bis hin zu den Wasserspeichern, was technisch kein Problem wäre.

Dabei droht die Anbindung der deutschen Offshore-Windparks an Süddeutschland doch gerade am nicht gewollten Ausbau von Strom-Autobahnen quer durch Deutschland von der Nordsee bis an den Alpenrand am Widerstand der Anrainer zu scheitern. Lieber neue Stromleitungsmasten in Norwegen statt bei uns? "Ist nicht durchführbar. Der Bau neuer Stromleitungen ist in Norwegen mindestens so schwierig wie bei uns", so die lapidare Einschätzung von Matthias Kurth, Chef der Bundesnetzagentur.

Mittlerweile sind in Deutschland mehr als einhundert solcher Pumpspeicherkraftwerke in Betrieb. Allerdings handelt es sich nur zum kleinsten Teil um komplett neu angelegte Oberseen. Bei einigen Speicherbecken wurde das Füllvolumen eines natürlichen Sees mittels Staumauer oder Staudamm vergrößert, einige Speicherseen sind gar natürliche Seen. Manche der Oberseen werden teilweise auch von natürlichen Zuflüssen gefüllt.

Die Erfolg versprechendste Form einer elektrischen Energiespeicherung bietet jedoch die Power to Gas Technologie. Mit Hilfe von überschüssiger elektrischer Energie ließe sich aus Wasser durch Elektrolyse Wasserstoff gewinnen. Unter Hinzufügung von Kohlendioxid kann man unter hohem Druck daraus Methan machen, das problemlos ins deutsche Erdgasnetz eingespeist werden könnte. Der Wirkungsgrad bei der Umwandlung und Rückumwandlung liegt bei 65 Prozent. Mit einem Volumen von 20 Milliarden Kubikmetern kann das Erdgasnetz als Zwischenspeicher für 106 Terawattstunden elektrischer Energie dienen.

Damit ließe sich ein Sechstel des gesamten deutschen Stromverbrauchs in Form von Erdgas speichern. Allerdings ist Strom aus Elektrolyse-Methan um vier bis sechs Cent teurer als der aus importiertem Erdgas.