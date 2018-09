Von Veronika Csizi

Wer heute 65 Jahre alt ist, wird rein statistisch als Mann noch weitere 17, als Frau sogar 21 Jahre leben: Jahre, in denen die meisten Senioren eine bestmögliche Mischung finden möchten aus gutem Auskommen im Alltag, Freizeit und Urlaub. Gleichzeitig soll Geld als Reserve für Notfälle und Krankheit, aber auch Kapital als Erbe für die Nachkommen übrig bleiben.

"Bereits in der Dekade zwischen 50 und 60 empfiehlt es sich, ernsthaft über die finanzielle Situation in der Rente nachzudenken", sagt Eberhard Beer, Bankbetriebswirt und Honorarberater beim Netzwerk "Die Alten Hasen GmbH", das vor allem ältere Menschen bei der Geldanlage berät. Denn gerade ab 65 benötigten Senioren einen "finanziellen Maßanzug", der auch wirklich passe. Viele Fragen wollen beantwortet sein: Wie hoch wird meine Rente sein? Reicht sie, um meinen Lebensstandard zu halten? Will ich, wenn die Kinder längst aus dem Haus sind, unbedingt das große Haus auf dem Land oder die riesige Wohnung im sechsten Stock behalten? Wie lege ich ein Vermögen an, das, zum Beispiel, aus einer Erbschaft oder einer fälligen Lebensversicherung frei wird? Wo deponiere ich einen Notgroschen? Kann ich noch in Aktien investieren?

Die Immobilie: In vielen Fällen passen Haus oder Wohnung zur Lebenssituation mit 40 oder 50, nicht jedoch mit 75 oder 80. Der große Garten ist vielleicht eher Klotz als Bein als Freude, gleichzeitig verursachen große Wohnflächen hohe Kosten. Rechtzeitig sollten Senioren daher überlegen: Brauche ich wirklich eine eigene Immobilie oder behalte ich sie nur, um sie später vererben zu können? Vor der Alternative, das Haus zu verkaufen und mit Hilfe freier Gelder den Lebensstandard zu erhöhen, schrecken zunächst viele Senioren zurück. Entscheidend sei hier die individuelle Lebensplanung, sagt Beer: Möchte ich im hohen Alter lieber in gewohnter Umgebung bleiben - oder beispielsweise in eine Seniorenresidenz, in betreutes Wohnen oder ein Wohnprojekt älterer Menschen ziehen? Das will geplant sein, denn Immobilien lassen sich nicht immer rasch verkaufen.

Die Rente: Viele Senioren sind mit 65 nicht mittellos, sondern haben beträchtliche Summen zurückgelegt, geerbt oder gerade Kapital aus einem Sparvertrag oder einer Lebensversicherung? erhalten. Was tun? Das hängt von der finanziellen Gesamtsituation beziehungsweise der Höhe der Rente ab. Reicht sie nicht aus, um auch nach der Berufstätigkeit ohne größere Einschränkungen zu leben, so könnte der Kapitalstock verrentet werden. Senioren können hier unter vier Möglichkeiten wählen, die jeweils Vor- und Nachteile haben: Einem Bankauszahlplan, einer Sofortrente gegen Einmalzahlung bei einer Versicherung, einem Fondsentnahmeplan oder einer Lösung in Eigenregie.

Die einfachsten, transparentesten und günstigsten Lösungen bieten Auszahlpläne bei Banken. Von Anfang an stehen der Zins und die monatlich zur Verfügung stehende Summe fix fest. Der Anleger kann selbst festlegen, wie hoch die zusätzliche Monatsrente ausfallen und wie lange sie reichen soll. Allerdings hat der Bankauszahlplan damit auch eine konkrete Laufzeit. Danach ist das Kapital aufgebraucht, der Senior steht ohne Zubrot da.

Denkbar ist indes auch ein Auszahlplan aus den Zinsen und ohne Kapitalverzehr, die sogenannte "ewige Rente", doch lohnt sie sich naturgemäß erst ab sehr hohen Summen. Neuerdings bieten einige Anbieter auch einen Mittelweg an, also einen Auszahlungsplan mit teilweisem Kapitalverzehr. Eine Versicherungslösung hingegen zahlt verlässlich bis zum Lebensende. Doch das hat seinen Preis: Am Anfang wird eine hohe Provision fällig und direkt vom Kapital abgezogen. Weil die Versicherer im Schnitt mit etwa 22 Jahren Auszahldauer kalkulieren, liegen die monatlichen Zahlungen unter jenen von Bankauszahlplänen.

Zudem: Im Normalfall ist das Geld weg, sollte der versicherte Rentner unerwartet vorzeitig sterben. Allerdings bieten fast alle Versicherungen - gegen entsprechende Kürzung der monatlichen Zahlungen - eine Absicherung in Form der sogenannten Rentengarantiezeit an. Je nach Wahl des Versicherten erhält der Erbe dann die Rente weiter, meist jedoch gekürzt und zeitlich beschränkt. Beers Fazit: "Wer ein echtes Langlebigkeits-Gen in der Familie hat, fährt mit der Versicherungslösung am Ende vermutlich besser." Die Verbraucherschützer von Ökotest, die im Dezember 2011 den Markt für Auszahlpläne unter die Lupe genommen haben, kamen zum deutlichen Ergebnis: Ein Anleger, der 65 Jahre alt ist und 100 000 Euro für 20 oder maximal 25 Jahre verrenten lassen will, fährt auch nach Steuern mit einem Bankplan besser als mit einer Versicherung. Während der beste Versicherer 407,50 Euro pro Monat bot, waren es beim Auszahlplan 574 Euro bei 20 und 503 Euro bei 25 Jahren Laufzeit.

Der gemeinsame Nachteil von Bank- wie Versicherungslösung: Beide Varianten schreiben die gegenwärtig extrem niedrigen Zinsen für eine längere Zeit fest, denn die Verträge können nur in wenigen Ausnahmefällen und dann gegen hohe Kosten gekündigt werden.

Fondsentnahmepläne hingegen sind laufend zu ändern und an neue Bedürfnisse anzupassen. Es können, etwa bei plötzlichem Finanzbedarf, Summen entnommen oder auch eingezahlt werden. "Sie eignen sich wegen der höheren Risiken jedoch ausschließlich für Rentner, die nicht auf das Geld angewiesen sind",schränkt Beer ein.

Denkbar ist auch eine selbst geschnitzte Lösung: Der Rentner deponiert das Geld komplett auf einem Tagesgeldkonto - und entnimmt jeden Monat einfach jene Summe, die er benötigt. Dies erfordert zwar Disziplin, lässt jedoch jede denkbare Freiheit, denn Gelder auf Tagesgeldkonten sind werktäglich verfügbar und variabel verzinst. Gemessen am gegenwärtigen Zinstief könnte dies ein Vorteil sein, denn es ist eher von steigenden als von weiter fallenden Zinsen auszugehen.

Der Notgroschen: Wichtig für jeden Senior ist Flexibilität. Es mache gerade für ältere Menschen wenig Sinn, sein frei verfügbares Geld für längere Zeit festzulegen, sagt Eberhard Beer von den Alten Hasen. Schnell könnte bei Krankheit, aber auch bei Reisewünschen oder einem plötzlichen Geldbedarf in der Familie, der Zugriff auf eine größere Summe nötig sein. Statt sich von der eigenen Hausbank um die Ecke in Fünfjahres-Festgelder mit Mini-Zins treiben zu lassen, raten die Alten Hasen auch Senioren, Vergleichsangebote einzuholen und den Markt zu prüfen.

Aktien: Auch Aktien und solide Investmentfonds sind nicht grundsätzlich Teufelszeug für ältere Menschen. Hier gilt erneut: Geld, das zur Unterstützung des Lebensunterhalts vorgesehen ist, hat an schwankenden Kapitalmärkten nichts verloren. Wer jedoch eine auskömmliche Rente und zusätzlich 50 000, 100 000 Euro oder mehr auf der hohen Kante hat, kann einen Teil davon ruhig an den Aktienmärkten einsetzen. Ob eine Anleger dabei die alte Formel "100 minus Alter = Aktienanteil" anwendet, muss letztlich jeder selbst entscheiden.