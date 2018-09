Von Thomas Veigel

Das gedruckte Buch ist immer noch das Weihnachtsgeschenk Nummer 1. Aber die "E-Books", die elektronischen Bücher, sind auf dem Vormarsch. In der Belletristik-Bestseller-Liste bei Amazon Deutschland sind unter den ersten zehn Büchern fünf E-Books.

Und in der Elektronik-Bestsellerliste liegen Lesegeräte für elektronische Bücher auf den ersten drei Plätzen. Auf dem ersten Platz liegt das Amazon-Gerät Kindle, auf dem zweiten Platz das Kindle Paperwhite. Das ist erstaunlich, denn das Gerät gibt es in Deutschland noch nicht. Und es müsste den Buchdruckereien und den Druckmaschinenherstellern gehörig Angst einjagen. Amazon wurde von Bestellungen überrannt, wer das Gerät kaufen will, bekommt den Hinweis: "Gewöhnlich versandfertig in fünf bis sieben Wochen." Die Zahl der bestellten oder verkauften Geräte nennt Amazon nicht.

Die RNZ konnte das Gerät immerhin einige Tage testen. Der Hauptunterschied des "Paperwhite" zum normalen Kindle liegt in der Beleuchtung des Displays. Dabei handelt es sich nicht um eine Hintergrundbeleuchtung wie bei Computer- und Handy-Bildschirmen. Der flimmerfreie "Tinten"-Bildschirm des Kindle Paperwhite wird von vier LED-Lampen am unteren Bildrand beleuchtet, man spricht von einer Vordergrund-Beleuchtung. Die Lampen verteilen das Licht gleichmäßig über die gesamte Fläche. Das ist eine feine Sache, vor allem, wenn man abends im Bett liest. Aber auch im hellen Sonnenlicht lässt sich das elektronische Buch im beleuchteten Zustand besser lesen. Allerdings ist der Name "Paperwhite" etwas irreführend, denn weiß wie Papier ist die Oberfläche auch im beleuchteten Zustand nicht.

Die Lesbarkeit ist aber hervorragend, zumal man Schriftgröße und Schriftart nach eigenem Geschmack einstellen kann.

Bedient wird der Kindle Paperwhite ausschließlich über den druckempfindlichen Bildschirm, Tasten gibt es keine, man vermisst sie auch nicht. Die Navigation ist einfach, auch die Verbindung zur elektronischen Buchhandlung über W-Lan - eine Variante des Geräts hat auch einen kostenlosen Mobilfunk-Zugang - funktionierte im Test problemlos. Nachteil ist die noch nicht allzu üppige Auswahl des Kindle-Shops - und elektronische Bücher von anderen Quellen kann man nur über Umwege auf den Kindle laden. Viele Klassiker gibt es allerdings für wenige Cents oder sogar kostenlos.

Offener ist da ein sehr ähnliches Gerät, der "Glo" von Kobo. Durch die Unterstützung des ePub-Formats kann man Bücher aus allen möglichen Internet-Shops lesen - nur die von Amazon nicht, zumindest nicht ohne umständliche Umwandlung des Kindle-Formats Mobi.

Hauptunterschied der Hardware des Glo zum Paperwhite ist die Taste fürs Licht, ansonsten haben wir keine Qualitätsunterschiede feststellen können. Die Geräte wiegen beide jeweils rund 210 Gramm, etwa so viel wie ein Taschenbuch.

Auch der Buchhändler Thalia bietet ein beleuchtetes Gerät an, das Bookeen Cybook Odyssey HD Front Light. Das hat ebenfalls einen Sechs-Zoll-Bildschirm, aber eine etwas andere Form. Es ist leicht geschwungen und hat zwei Tasten links und rechts zum Blättern. Das ist nicht immer von Vorteil, weil man beim Halten des Geräts allzu oft diese Tasten berührt. Das Betriebssystem des Bookeen ist nicht ganz optimal. Das kommt vor allem bei der Beleuchtungsfunktion zum Tragen. Man muss die Beleuchtung nach jedem Abschalten neu aktivieren. Das nervt und ist im Dunkeln kaum möglich. Beim Kindle und beim Kobo klappt man nur die Hülle auf und das Licht geht an. Die Hüllen sind allerdings nicht im Lieferumfang enthalten. Der ist spärlich und beschränkt sich auf ein USB-Kabel. Damit kann man die Geräte auch am Computer aufladen. Nach Angaben der Hersteller liefert der Akku bei täglicher Lesedauer von einer halben Stunde acht Wochen lang Strom für Bildschirm und Beleuchtung.

Man kann mit den Lesegeräten auch ins Internet gehen, aber das ist keine Freude, so dass man diese Möglichkeit nur im äußersten Notfall nutzen wird.

Gleich ist der Preis für die Geräte, er liegt bei 129 Euro, der Kindle Paperwhite mit Mobilfunkchip kostet 50 Euro mehr.