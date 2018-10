Von Harald Berlinghof

"Abi 2014. Sponsored by Daddy." Bald werden sie zu sehen sein, Autos mit solchen oder ähnlichen Aufschriften, wenn vor allem junge Männer nach bestandener Abiturprüfung als Lohn für ihre Mühen von den Eltern ein eigenes Auto geschenkt bekommen. Noch gilt es bei vielen als schick, die Freundin oder die Kumpels mit dem eigenen Pkw über die Straßen zu schaukeln. Ab ins Grüne zum Picknick oder zum Bundesligaspiel der TSG. Ein Führerschein und ein eigenes Auto galt lange als der Inbegriff von persönlicher Freiheit.

Doch die Dinge beginnen sich zu ändern. Das Auto als "zentrales Objekt der Begierde" verliert emotional an Bedeutung. Es verliert als Statussymbol an Attraktivität, sagen viele Trendforscher für die nahe Zukunft voraus, auch wenn die Hersteller die Zahl ihrer Verkäufe in Deutschland in den letzten Jahren - wenn auch mit viel Aufwand und finanziellen Anreizen - relativ stabil bei rund 200.000 Autos pro Monat halten konnten. Eine - noch - eher kleine Randnotiz lässt allerdings aufhorchen. Die Zahl der neu zugelassenen Elektro-Autos in Deutschland hat sich 2013 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Zwar sind es immer noch laut Kraftfahrtbundesamt "nur" 6051 Stück, aber die Zuwachsraten sind enorm. Es tut sich etwas in Sachen Mobilität.

Das klassische Auto mit Verbrennungsmotor gerät in den hochindustrialisierten Nationen zunehmend in einen Abwehrkampf an zwei Fronten. Auf der einen Seite drängen neue Technologien auf den Markt wie Elektro-Autos mit immer leistungsfähigeren Lithium-Ionen-Batterien oder auch die Brennstoffzelle als Antrieb. Mit positiv besetzten Begriffen wie umweltfreundlich, Klimaneutralität und Rußpartikelfreiheit punkten solche High-Tech-Antriebe zunehmend bei technikaffinen, jungen Konsumenten. Neue Technologien treffen gleichzeitig auf neue Mobilitätskonzepte und gesellschaftliche Präferenzen.

Dazu kommt ein urbanes und gesellschaftliches Umfeld, das dem Zweck des Autos entgegensteht. Volle Städte und regelmäßig wiederkehrende Staus an städtischen Verkehrsknotenpunkten behindern die "freie Fahrt für freie Bürger". City-Maut, Umweltzonen und Parkplatznot begrenzen den Freiheitsdrang des Autofahrers. In Schanghai werden mittlerweile nur noch eine limitierte Anzahl an Autolizenzen für die City versteigert.

Entsprechend bewegen sich die Mobilitätstrends zwar gemeinsam weg vom herkömmlichen Auto - allerdings in verschiedene Richtungen. Ein Weg führt zum lautlosen und schicken Elektroauto, das man nachts cool an die Steckdose klemmt, ein anderer Weg führt hin zum Teilauto und zu Car-Sharing-Projekten und ein dritter zum "Öffentlichen Personennahverkehr" (ÖPNV), der mit neuen Nutzerkonzepten und besseren Verbindungen an Attraktivität gewinnt. Auch das Fahrrad mit seiner Elektrovariante des Pedelecs wird in der Stadt auf kurzen Strecken an Bedeutung zulegen.

Jahrzehntelang zogen vor allem junge Familien in das Umland der Städte. Wohnen im Grünen, arbeiten in der Stadt, Platz für die Kinder im eigenen Garten, aber Kino und Theaterbesuch am Abend in der City. So sah die Idealvorstellung aus. Die demografische Entwicklung hin zu einer alternden Gesellschaft führt jedoch zu einer Renaissance der Stadt. Auch weil viele negative Faktoren wie Umwelt- und Luftbelastungen abgenommen haben. Diese neuen Städter nutzen zunehmend alternative Mobilitätskonzepte.

Anders sind die Bedingungen im ländlichen Raum. Platz ist ausreichend vorhanden, gleichzeitig kann das ÖPNV-Angebot niemals dieselbe Qualität erreichen wie in der Stadt selbst oder im stadtnahen Raum, selbst Car-Sharing-Projekten stehen im ländlichen Raum strukturelle Defizite entgegen. Hinzu kommt, dass sich traditionelle Verhaltensweisen in ländlichen Regionen generell langsamer ändern. Das eigene Auto wird im ländlichen Raum deshalb aufgrund fehlender Alternativen seine bisherige Funktion noch über einen längeren Zeitraum halten können.

Insgesamt wird die Automobilindustrie allerdings auch in der nächsten Dekade eine Wachstumsbranche bleiben. Dafür sorgen vor allem aufstrebende Schwellenländer, wo eine schnell größer werdende Mittelschicht innerhalb einer wachsenden Bevölkerung für anhaltende Nachfrageimpulse sorgen wird. Schon heute wird jeder dritte Neuwagen in die BRIC-Staaten verkauft (Brasilien, Russland, Indien, China). Dort spielt das Auto im Wertekanon noch dieselbe Rolle, die es auch in den klassischen Industrienationen zu einem Erfolgsmodell gemacht hat - individuelle Unabhängigkeit und hohe Strahlkraft als Statussymbol stehen dabei an erster Stelle. Doch überall wo eine Sättigungsgrenze erreicht wird - und das wird auch in den Megacitys der Schwellenländer früher oder später so sein - verliert das Auto an Bedeutung. In Europa und Japan kommen bereits mehr als fünf Autos auf zehn Einwohner, in den USA statistisch sogar mehr als sieben.