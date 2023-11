Wehen Wiesbaden siegt auch gegen Kaiserslautern

Wiesbaden (dpa) - Der SV Wehen Wiesbaden ist mit dem 2:1 (1:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Erfolgsspur geblieben.

Mit dem vierten Sieg in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga kletterte der Aufsteiger aus Hessen auf den siebten Tabellenplatz und kommt den Aufstiegsplätzen immer näher. Im Südwest-Derby erzielten für die Gastgeber vor 12.100 Zuschauern in der ausverkauften