Braunschweig (dpa) - Der Tabellenvorletzte Eintracht Braunschweig hat den 1. FC Kaiserslautern ganz dick in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hineingezogen.

Beim 1:2 (1:1) im Eintracht-Stadion kassierten enttäuschende und harmlose Lauterer bereits die sechste Niederlage in Serie in einem Ligaspiel. Das vermeintliche 2:2 in der Nachspielzeit wurde wegen Abseits nicht