Düsseldorf (dpa) - Mit der besten Punkteausbeute in der Vereinsgeschichte in der 2. Fußball-Bundesliga und nunmehr 14 Spielen ohne Niederlage startet Fortuna Düsseldorf selbstbewusst in das erste Relegationsspiel um den Bundesligaaufstieg gegen den VfL Bochum.

Zum Abschluss gewannen die Rheinländer dank eines Dreierpacks von Christo Tzolis gegen den 1. FC Magdeburg mit 3:2 (2:1) und