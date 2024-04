Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf kann weiter auf eine Rückkehr in das Fußball-Oberhaus hoffen. Mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg über Eintracht Braunschweig eroberte das Team von Trainer Daniel Thioune den am Vortag verlorenen dritten Platz zurück und rangiert damit in der Zweitliga-Tabelle wieder einen Punkt vor Verfolger Hamburger SV.

Vor 52.000 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena sorgten