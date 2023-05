Nürnberg (dpa) - Das Remis bedeutete nur für die Gäste die Rettung vor dem Abstieg. Die Nürnberger gehen dagegen mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf den Tabellen-16. Arminia Bielefeld in den letzten Spieltag. Der FCN muss am kommenden Sonntag in Paderborn antreten, die Bielefelder spielen zeitgleich in Magdeburg.

Vor drei Jahren konnte der "Club" in der Relegation erst durch einen