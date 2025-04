Regensburg (dpa) - Jahn Regensburg hat sich eine minimale Chance auf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga erhalten. Das Tabellen-Schlusslicht kam aber vor 13.773 Zuschauern im heimischen Stadion nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Eintracht Braunschweig hinaus. Robin Ziegele (4. Minute) hatte die Oberpfälzer in Führung gebracht, Jannis Nikolaou (6.) erzielte den Ausgleich für die Gäste.

Die Rückkehr des Jahn in die Drittklassigkeit könnte dann schon am nächsten Samstag nach dem Spiel beim 1. FC Köln besiegelt sein. Nach dem fünften Spiel in Serie ohne Niederlage hat Braunschweig derweil auf Rang 15 fünf Punkte Vorsprung auf den SSV Ulm und den Relegationsplatz.

Partie verflacht nach schwungvollem Auftakt

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart in die Partie. Ziegele nutzte eine zu kurze Abwehr von Eintracht-Torwart Ron-Thorben Hoffmann zur frühen Führung. Die Antwort der Braunschweiger ließ aber keine 100 Sekunden auf sich warten. Jahn-Keeper Julian Pollersbeck konnte einen Freistoß von Rayan Philippe nur abklatschen lassen und war gegen den Nachschuss von Nikolaou chancenlos.

Nach dem schwungvollen Auftakt verflachte die Begegnung. Vor allem Regensburg scheute das letzte Risiko und investierte zu wenig in die Offensive. Die Niedersachsen standen stabil und taten nicht mehr als sie mussten, um den einen Zähler mit auf die Rückreise zu nehmen.