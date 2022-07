Eilmeldung 20:56 Uhr

Polizei: Tote bei Schüssen in Kopenhagener Einkaufszentrum

Bei den Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum sind mehrere Menschen getötet worden. Das sagte Polizeichefinspektor Søren Thomassen am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz in der dänischen Hauptstadt.