Bamberg (dpa) - "Man muss den Spielern ein riesiges Lob aussprechen. Wir wollen immer besser werden. Wir haben eine großartige Gruppe an Spielern", sagte der 63 Jahre alte Herbert. Zuvor hatte sein Team in Bamberg mit 94:80 gegen Finnland gewonnen und damit vorzeitig das Ticket für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen gelöst.

Herbert musste während der Qualifikation,