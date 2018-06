Von Tobias Schächter

Kaliningrad. Gernot Rohr sagt, er freue sich wie ein kleines Kind. Kein Wunder: 64 Jahre alt werden musste der Trainer der Nationalmannschaft Nigerias, um erstmals an einer Fußball-WM teilzunehmen. In Russland trifft Nigeria in der Gruppe D auf Argentinien und Island. Dass seine Mannschaft nur Außenseiter ist, gibt Rohr gerne zu. Aus der Außenseiterrolle heraus feierte Rohr in seinem langen Fußballerleben oft Erfolge. Doch vor dem Anpfiff der ersten Partie am Samstag (21 Uhr) in Kaliningrad gegen Kroatien steht der Trainer nach den letzten Testspielniederlagen gegen England (1:2) und Tschechien (0:1) in der Kritik. In der zur Hysterie neigenden Sportberichterstattung Nigerias werden Rohr bereits Fehler in Taktik und Spielerauswahl attestiert.

Die Erwartungen sind ohnehin riesengroß bei den rund 200 Millionen Einwohnern im bevölkerungsreichsten Land Afrikas, der Staatspräsident forderte jüngst nichts anderes als den Titel. Über derlei überzogene Erwartungen schmunzelt Rohr, er kennt die afrikanische Mentalität, den Überschwang der Gefühle. Seit fast zehn Jahren trainiert der Deutsch-Franzose Nationalmannschaften auf dem Kontinent. Mehr Sorgen bereiten ihm die Nachwirkungen des Ramadans bei jenem Teil seiner muslimischen Spieler, die die Fastenzeit bis zum Tag des Eröffnungsspiels der WM durchzogen. Rohr befürchtet: "Für das erste Spiel wird es nicht leicht, den Energieverlust wegzustecken." Die verschiedenen Religions- und Stammesgruppen im Team zusammenzubringen, gefällt dem Trainer. Gernot Rohr kennt den Fußball und das Leben.

In Mannheim geboren, spielte Rohr einst als Abwehrspieler für Waldhof Mannheim, den FC Bayern und Kickers Offenbach, bevor er 1977 nach Frankreich zu Girondins Bordeaux wechselte. Seit 1982 besitzt Rohr auch die französische Staatsbürgerschaft, er sagt: "In meiner Brust schlagen zwei Herzen, ein französisches und ein deutsches." Als Trainer arbeitete er in Frankreich lange Jahre im Nachwuchsbereich in Bordeaux und interimistisch auch immer wieder für die erste Mannschaft. Weltstars wie Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu oder Christophe Dugarry prägte er auf ihrem Weg. Er heuerte in Tunesien, der Schweiz und als Manager in Salzburg und wenig erfolgreich bei Eintracht Frankfurt an, trainierte in Frankreich unter anderem den FC Nantes und OGC Nizza.

Seit 2010 übernahm er immer wieder Nationalmannschaften in Afrika: Gabun, Niger, Burkina Faso, nun also Nigeria. Ein Leben wie im Film. Im aktuellen Kader der "Super Eagles" fehlen Weltstars wie früher Jay Jay Okocha oder Sunday Oliseh. Doch in den Offensivkräften Alex Iwobi (FC Arsenal), ein Neffe von Okocha, Victor Moses (Chelseas) und Kapitän John Obi Mikel (früher Chelsea, heute China) hat Nigeria Unterschiedsspieler. Und in früheren Tests gelangen Siege gegen große Gegner, auch gegen Gruppengegner Argentinien. Rohr glaubt deshalb: "Es ist alles drin für uns."

Wer den Weg von Gernot Rohr verstehen will, muss in den Süden von Mannheim. Dort, beim Stadtteilklub VfL Neckarau, begann in den 1970er Jahren einst seine Karriere. Gernot spielte mit fünf seiner sechs Brüder in der Regionalligamannschaft. Trainer damals war sein Vater, Philipp "Fips" Rohr. Als Gernot vor Jahren einmal als Trainer von Nizza in Straßburg spielte, geriet die dritte Halbzeit zum Familientreffen der Rohrs. Günther, der älteste der Rohr-Brüder, haute Anekdoten raus, wie er früher als Stopper des VfL Neckarau die Stürmer umsäbelte - ungefragt und am laufenden Band: "Unser Vadder hat immer mit fünf, sechs Starke hinne gespielt und mit zwei, drei Schnelle vorne. So lässt der Gernot auch spielen."

Gernot Rohr ist als Trainer ein Pragmatiker und Ästhet, aber die Wurzeln in Neckarau sind tief verankert. "Hinne dicht, vorne Konter" - die Maxime seines Vaters, gestaltet er variabel. Besonders für afrikanische Teams ist die deutsche Seite seines Charakters von Bedeutung, er sagt: "Ich bin Deutscher und Franzose, daher denke ich, dass Disziplin ein Teil meiner Mentalität ist, und ich kann versuchen, dies vor allem den jungen Spielern beizubringen: pünktlich zu sein und nicht zu spät ins Bett zu gehen. Einfache Dinge." Gernot Rohr ist ein unabhängiger Charakter, sich durchzusetzen lernte er in Neckarau, als er sich auf dem Bolzplatz gegen seine älteren Brüder wehren musste. Aus dem "Monnema Bu" ist ein weltgewandter Mann geworden, der zuletzt sein Englisch verbesserte, um in Nigeria besser kommunizieren zu können.

Rohr lebt in der Nähe von Bordeaux, in der Bucht von Arcachon. Der Kontakt zur Familie in Mannheim und seiner 96 Jahre alten Mutter ist aber nach wie vor rege. Eines seiner vier Kinder heißt Oskar, so wie Gernots Großonkel. Der legendäre "Ossi" Rohr war in den 1930er Jahren der erste große Fußballer der Rohrs. Er spielte für die Grasshoppers aus Zürich und Racing Straßburg, wurde von den Nazis in KZ gesteckt - und entkam. Die Legenden, die sich um "Ossi" ranken, beschäftigen die Rohrs bis heute. Nun aber schreibt Gernot Rohr als WM-Trainer Nigerias ein neues Kapitel in der Saga der Neckarauer Fußballerfamilie.