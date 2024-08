Paris (dpa) - Deutschlands Basketballerinnen würden im Falle eines Sieges gegen Gastgeber Frankreich im Halbfinale am Freitag auf Europameister Belgien treffen. Die Belgierinnen gewannen ihr Viertelfinale in Paris gegen Spanien in einer Neuauflage des letztjährigen EM-Finales unerwartet deutlich mit 79:66.

Schon in der Vorrunde in Lille hatten Deutschland und Belgien gegeneinander