Lille (dpa) - Das Paris-Ticket ist sicher, doch an die Reise in die französische Olympia-Metropole verschwenden Deutschlands Basketballer noch keinen Gedanken. "Wir sind hier noch nicht fertig", sagte NBA-Profi Franz Wagner. Schließlich steht am Freitag (21.00 Uhr) in Lille zunächst noch das Duell mit Gastgeber Frankreich mit Wunderkind Victor Wembanyama um den Gruppensieg auf dem

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote