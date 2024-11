San Antonio (dpa) - Die San Antonio Spurs müssen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga aus medizinischen Gründen für unbestimmte Zeit auf ihren Trainer Gregg Popovich verzichten. Der 75-Jährige hat einen leichten Schlaganfall erlitten. Das teilte der NBA-Club aus Texas wenige Stunden vor seinem Heimspiel gegen die Washington Wizards mit. Der Vorfall habe sich bereits am 2. November in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote