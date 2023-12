Gravelines (dpa) - Ein Feuer hat zu Weihnachten die Heimstätte des französischen Basketball-Erstligisten BCM Gravelines-Dunkerque zerstört.

Der Komplex Sportica in dem Ort an der französischen Kanalküste zwischen Calais und Dünkirchen ging am ersten Feiertag in Flammen auf. Dabei wurde Medienberichten zufolge niemand schwer verletzt, über die Ursache gab es zunächst keine