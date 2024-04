Berlin (dpa) - Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihren männlichen Kollegen eines schon voraus. Sie stehen im Finale der Basketball-Bundesliga und kämpfen gegen Rutronik Stars Keltern um die Meisterschaft.

1:1 steht es nach den ersten beiden Partien in Berlin, Spiel drei und vier finden am Freitag und Sonntag in Keltern statt. Das Problem: In der Öffentlichkeit bekommt kaum